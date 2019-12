Prima pagina Corriere dello sport: “Son Gennaro”

Prima pagina Corriere dello sport edizione della Campania del 12 Dicembre: “Son Gennaro”

Presentato ieri Gattuso al centro sportivo di castel Volturno, “Gattuso a Napoli insegue il miracolo Champions”.

Le parole del tecnico: “Nuoto in un mare grande e non devo annegare. Ancelotti è un padre. Squadra perfetta per me ma il settimo posto mi imbarazza.

Non si può stare fuori dall’Europa.

Ibra? parlo dei miei e sono orgoglioso di essere del sud”.

Per Gattuso contratto di sei mesi a 750.000 Euro e rinnovo fino al 2021 se arriva almeno quarto.

All’interno anche un interessante editoriale: “L’ossessione del Sarrismo”.

Sulla sinistra poi spazio alla bellissima e clamorosa impresa dell’Atalanta: “L’atalanta è nella storia, Gasperini è un mago”

Gli orobici battono 3-0 in trasferta lo Shaktar e vanno agli ottavi di Champions grazie anche alla vittoria del City sulla Dinamo Zagabria.

In basso spazio all’Europa League: “Stasera tocca all’altra Roma”, Fonseca farà turn over.

E alla Lazio: “Lazio a Rennes ma tifa Celtic”, per qualificarsi agli uomini di Inzaghi non basta la vittoria sul Rennes.

Ovviamente per tutti i tifosi del Napoli l’attesa è tutta su Rino Gattuso, il neo tecnico del Napoli esordirà Sanbato in campionato contro il Parma tra le mura del San Paolo.

