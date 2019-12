Consigli fantacalcio 16° giornata: l’incognita è come giocherà il Napoli

Nei consigli fantacalcio di oggi i dubbi derivano più che da assenze o infortuni (pochi), dal nuovo Napoli di Gattuso pronto all’esordio oggi alle 18:00 contro il Parma. Lasciati i consigli della scorsa settimana, siamo pronti a tuffarci in questa!

Brescia-Lecce

Sfida piacevole e interessante dal possibile 1 x 2 quella delle 15. Per i fanta-allenatori possono venir fuori molti bonus. In porta prediligiamo nettamente Joronen. In difesa priorità a quelli dei casa e in particolare Sabelli e Cistana ancora possono far bene. A centrocampo i soliti due jolly: Tonali e Romulo. Mentre in attacco consigliato il solo Balotelli.

Fra i giallorossi il solo bomber aggiuntivo Calderoni, mentre a centrocampo senza il mitico fanta-bonus Mancosu, se lo avete scegliete Shakov. In attacco OK alla coppia Lapadula-Falco.

Nomi a sorpresa: Magnani del Brescia e Babacar

Consigli fantacalcio Napoli-Parma

Il grande enigma è proprio Napoli-Parma. Oggi alle 18:00 esordisce il nuovo Napoli di Gattuso. Dopo la burrasca dell’esonero di Ancelotti e delle polemiche finte o vere derivate, oggi il Napoli volta pagina. Probabile Ringhio non abbandoni il 4-3-3 di derivazione Milan e anzi lo adatti più che mai al gioco degli azzurri. In porta prediligete Meret a Sepe.

In difesa vanno bene le opzioni di Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo, soprattutto per chi usa i modificatori. A centrocampo l’unico in forma e che dovrebbe giostrare da mezzala è Zielinski, mentre Fabian appare un po’ giù di corda. In attacco i veri grossi dubbi per i fanta-mister. Chi giocherà? Milik è quasi sicuro e ve lo consigliamo! Callejon, Insigne e Mertens sono in dubbio tutti. Per noi se volete azzardare, scegliete Callejon. Gli altri due stanno un momento complicato.

Fra gli ospiti molti difensori evitateli, ma Iacoponi e Gagliolo si possono rischiare. A centrocampo senza Kucka meglio puntare sul solito Kulusevski. In attacco Gervinho può creare più pericoli di Cornelius.

Infine attenzione al rischio rinvio per campo danneggiato da pezzi di tetto caduti!

Nomi a sorpresa: Elmas e Bruno Alves

Genoa-Sampdoria

Il derby della Lanterna si annuncia meno spettacolare degli altri anni, ma forse più equilibrato. In porta vanno bene Radu e Audero.

In difesa fra i rossoblù optate per Criscito (rigorista) e Ghiglione. A centrocampo a parte che Schone per i soli calci da fermo, direi Sturaro che è sempre pronto a inserirsi. In attacco senza Pandev scegliete Pinamonti.

Fra i doriani ci ispira il ragazzo giovanne Thorsby. A centrocampo c’è Linetty e potrebbe portarvi qualcosa, anche se Ramirez è da inserire. In attacco non fatevi spaventare dai rigori No di Quagliarella e dategli fiducia. Anche Gabbiadini può essere la sua partita.

Nomi a sorpresa: Favilli e Caprari

Verona – Torino

Il lunch-match ai annuncia interessante per alcuni uomini bonus. In porta sono adatti sia Silvestri che Sirigu. Possibile arrivino dei clean sheet.

In difesa attenzione che Kumbulla forse gioca o forse no. Provatelo, se non rischiate di giocare in 10. Faraoni invece sì, è in forma. A centrocampo cose interessanti da Lazovic, Veloso e Amrabat. In attacco se Di Carmine s’è sbloccato, allora mettetelo.

Dei granata gli uomini D possono essere Bremer, De Silvestri e Izzo. A centrocampo Berenguer e Verdi. In attacco dovrebbe tornare Belotti e allora Belotti sia.

Nomi a sorpresa: Pessina e Ansaldi

Bologna-Atalanta

Occhio che la sfida non sarà così semplice e ovvia come sembra. I padroni di casa devono vincere e l’Atalanta arriva dalle fatiche della Champions. in porta più Gollini di Skorupski.

In difesa fra i bolognesi i soli centrali: Danilo o Bani. A centrocampo Dzemaili può sempre esser pericoloso. In attacco fiducia a Sansone, Orsolini e Palacio.

Fra gli uomini magici della Dea vi diremmo i due esterni sempre: Gosens o Hateboer o Castagne. A centrocampo intoccabili Gomez e Pasalic. Altro C di particolare interesse sta diventando Malinovskyi. In attacco fiducia a Muriel.

Nomi a sorpresa: Destro e Freuler

Juventus-Udinese

Una sfida che di solito si annuncia o restia al goal o viceversa un goleada univoca. Sczesny in porta sicuro.

In difesa per i bonus possono arrivare Bonucci e Danilo. A centrocampo quello più in forma pare Bentancur, ma se aveste Doulas Costa va sempre messo! Davanti i soliti 3: Dybala-Higuain-Cristiano.

Dei friulani in difesa meglio nessuno e a centrocampo il solo De Paul, che magari trova il bonus da fermo. In avanti se non avete altre opzioni meglio la continuità di Lasagna.

Nomi a sorpresa: Ramsey e Barak

Milan-Sassuolo

Il momento in rialzo del Milan non inganni sulla facilità della sfida. Il Sassuolo è una squadra pericolosa e in forma. Quindi se avete dei neroverdi non lesinate. Meglio Donnarumma di Turati.

In difesa del Milan i papabili sono Romagnoli, Theo Hernandez e Conti. A centrocampo fiducia a Suso e Jack Bonaventura. Davanti Piatek forse è tornato, quindi Sì.

Dei neroverdi in difesa il solo Marlon, ma non siamo convinti dei bonus che possa portare. A centrocampo l’ex Locatelli può essere pericoloso, ma anche Djuricic lo è altrettanto. In attacco Caputo, Boga e Berardi sono tutti da sfruttare.

Nomi a sorpresa: Kessié e Mazzitelli

Consigli fantacalcio Roma-SPAL

Il momento dei giallorossi è davvero buono per i fanta-allenatori anche se non ci sarà Smalling. In porta optate per Pau Lopez.

In difesa resta il dubbio Jesus – Cetin – Fazio, uno dei tre sceglietelo. Mentre Kolarov è irrinunciabile. A centrocampo si fanno interessanti le opzioni Veretout, Mhkitaryan, Kluivert e Pellegrini: ognuno per un motivo o per l’altro può rendere. Under invece NO, non è ancora lui. Dzeko sì, certo!

Fra gli spallini in difesa diremmo nessuno, perché quest’anno non vediamo dei Bonifazi presenti in rosa SPAL. A centrocampo la squadra ferrarese non è tonica e pericolosa come lo scorso anno. Anche in attacco Petagna, pur rigorista, diremmo di NO.

Nomi a sorpresa: Perotti e Di Francesco

Consigli fantacalcio Fiorentina – Inter

A Firenze la capolista dovrà rispondere al possibile sorpasso della Juventus. Si farà sentire la delusione Champions? Sì o No?Boh, chi lo sa…

In porta meglio Handanovic, che finalmente resta imbattuto da qualche partita.

In difesa per i Viola inserite solo i saltatori Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar, più per i rigori che per altro e Chiesa, solito infaticabile, che torna presente. In attacco Vlahovic ha finora deluso e l’Inter non sembra una sua possibile rampa di lancio.

Fra i nerazzurri il miglior portatore di bonus è De Vrij e infatti vi consigliamo solo lui, anche se Biraghi spesso arriva in zona goal. A centrocampo senza i super top il solo Vecino sembra interessante. In attacco la coppia Lautaro – Lukaku è irrinunciabile.

Nomi a sorpresa: Ghezzal e Politano

Cagliari – Lazio

E’ una delle sfide più attese della giornata. Due squadre in formissima, che viaggiano a ritmi di punti pazzeschi e che non mollano mai. Spettacolo garantito. Nè Strakosha nè Olsen.

Fra i sardi in difesa nessuno, più che altro per non rischiare malus. A centrocampo interessanti sono Nainggolan e Nandez. In attacco più Joao Pedro che Simeone.

Fra gli ospiti in difesa il solo Acerbi, che viaggia medie alte. A centrocampo il miglior assist-man d’Europa ci vuole, ovviamente Luis Alberto ! Milinkovic si può mettere e in attacco Immobile e Correa.

Nomi a sorpresa: Ionita e Marusic

Ecco i nostri consigli di fantacalcio, fate la vostra scelta e buona giornata a tutti!

Nato a Milano, seguo la mia passione per il calcio e il giornalismo calcistico da sempre. Fondatore del blog per tifosi www.tifoblog.it, lo spazio del tifoso e collaboratore per la testata milanese www.milanoweekend.it, sezione sport. Laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla linguistica e gli sviluppi dell’italiano nel web di oggi