Prima Pagina CdS ed. Campania: “Rinapoli”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Sabato 14 Dicembre

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri: “Rinapoli”.

Gattuso comincia alle 18:00 col Parma che ha gli stessi punti degli azzurri. La città pretende il rilancio immediato.

Vigilia in ritiro, spesa dire: “Io ci credo, fatelo anche voi”. Rimontare 8 punti per la Champions, questa la missione: difficile, ma non impossibile. Perciò coraggio, e idee chiare: a cominciare dal 4-3-3. che torna a essere la bussola. Editoriali dei giornalisti che scrivono del napoli: Una boccata di energia allo stato puro. E’ come tornare al dialetto. Basta fare gli orfani il vero padre è DeLa. Quando dividersi diventa un piacere.

Mercato Napoli: Prenotato Amrabat, subito Soumarè e Berg. Offerta di giuntoli al Verona per il regista marocchino: accordo da definire in estate dopo il riscatto dal Bruges. Nel taccuino di Gennaio i centrocampisti del Lilla e del Genk.

In basso leggiamo “Motta – Ranieri derby da paura”. Genoa e Samp si affrontano (20:45) in zona retrocessione. Una sfida tra allievo e maestro.

Juve Stabia colpo favoloso. Vince 3-2 a Verona col Chievo.

La rivelazione. Schiavone: Ho battuto il cancro. vivo felice.

Motorsport. Caschi d’oro Autosprint con Gasly e Todt Junior.

