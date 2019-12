Prima Pagina CdS ed. Campania: “ControNapoli”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Domenica 15 Dicembre 2019

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo dedicato agli azzurri di casa nostra: “ControNapoli“.

Gattuso, esordio shock (1-2): va tutto alla rovescia. Il Parma sbanca il San Paolo dopo il rischio di un rinvio. Kulusevski apre Milik pareggia Gervinho decide. Azzurri fischiati Rino già scosso “Non c’è testa”. Editoriale di R.P.: Aiutiamolo.

Inter, esame Chiesa. Questo il titolo sui neroazzurri. A Firenze (20:45) contro il gioiello che sta cercando di acquistare: da questa sfida dipende anche il futuro di Montella.

Sfida Scudetto: E la Juve rincorre la vetta con Dybala, c’è l’ Udinese.

Le Campane di Serie B: “Benevento un girone da Re”. Vince 2-0 a Livorno: è Campione d’ inverno in B. +12 sulle terze. ”Salernitana vale tutto”. Alle 21:00 arriva il Crotone. Ventura al bivio: un punto in quattro gare.

Di Spalla: “Vince il Brescia 3-0”. Crollo Lecce, Liverani attacca Balo. 1-0 per la Samp, Ranieri si rilancia con il derby.

In basso leggiamo una notizia di sci. La neve è azzurra nel Super G trionfo Goggia sulla Brignone.

