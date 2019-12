Consigli fantacalcio 17° giornata: dubbi da togliersi in fretta

Trattare i consigli di fantacalcio al mercoledì mattina è davvero un’impresa. Nemmeno metà settimana e già ci tocca rincorrere informazioni, conferenze stampa e navigazione sul web. Proviamo a essere efficaci e darvi le soluzioni migliori. OK

Consigli fantacalcio Sampdoria-Juventus

E partiamo proprio dalla partita che, causa della finale di Supercoppa, apre la giornata a metà settimana. Ovviamente è probabile che Sarri faccia turnover porta compresa. Buffon gioca e scegliete solo lui.

Fra i difensori doriani, vuoi per rischio di gialli e per poca propensione offensiva, meglio evitarli. A centrocampo il solo che può portare bonus è Ramirez. In attacco la Juve non è un bunker, ma consigliamo solo Quagliarella.

Fra i bianconeri, visto il difficile campo di Genova, meglio andare sul sicuro e quindi Bonucci (per lui già 3 goal). A centrocampo potreste fare la scommessa Rabiot e aggiungere Pjanic. In attacco confermate Dybala, Higuain e Ronaldo, ma occhio al turnover.

Nomi a sorpresa: Linetty e Bernardeschi

Fiorentina-Roma

La sfida di Firenze è affascinante, ma non semplice per i fanta-allenatori. Portieri meglio escluderli. Ve lo diciamo subito.

In difesa per i Viola possono farsi interessanti i nomi di Caceres e Milenkovic; meno Dalbert e Lirola che possono soffrire gli esterni alti della Roma. A centrocampo giocabili Pulgar, Chiesa e Benassi, perchè si possono inserire. In attacco modesta fiducia a Vlahovic.

Fra i giallorossi avanza il dubbio che Smalling forse possa tornare (a tempo di record). Per sicurezza scegliete Mancini e Kolarov, o copritevi con Fazio. A centrocampo l’ex Veretout è una carta rischiosa. Zaniolo, Kluivert, Perotti e Mkhitaryan Sì. Under NO. Dzeko scontato.

Nomi a sorpresa: Sottil e Kalinic

Udinese-Cagliari

A Udine arriva un Cagliari che non vince da tre turni, ma gioca in modo splendido. Musso, però, è davvero in forma. Nel dubbio evitate i portieri.

Fra i friulani può essere interessante pensare a Stryger Larsen. A centrocampo i nomi che possono portare bonus in più sono Mandragora, Fofana e De Paul. In attacco opzionabili Okaka e Lasagna.

Nessun difensore del Cagliari, mentre un po’ di abbondanza fra Nandez, Nainggolan e Ionita ci può stare. Davanti meglio andare sul sicuro: Joao Pedro.

Nomi a sorpresa: Pussetto e Rog

Inter-Genoa

Il match di San Siro sembra piuttosto indirizzato e qualche fanta-allenatore-tifoso spererà nel 5-0 dell’anno scorso. Non sappiamo se anche quest’anno andrà così, ma nel dubbio scegliete solo Handanovic.

L’Inter segna poco in difesa e allora puntate sui 6 da modificatore tipo Skriniar e De Vrij. Buoni anche D’Ambrosio e Biraghi. A centrocampo i nomi sono Candreva e Vecino. Lukaku e Martinez sempre.

Fra i rossoblù fra i D solo Criscito, che è rigorista, anche se è in dubbio. A centrocampo il solo Agudelo, che giostrerà da seconda punta. Pinamonti farà il goal dell’ex? Possibile, se volete azzardare.

Nomi a sorpresa: nessuno

Torino-SPAL

In casa granata si arriva da un momento così così. Il pareggio di Verona è più una mezza sconfitta che una quasi vittoria. In porta meglio preferire Sirigu a Berisha.

In difesa per i casalinghi sono ottime le idee Izzo, Bremer e De Silvestri. A centrocampo, vista la doppietta di domenica, scegliete Ansaldi. Anche Baselli e Berenguer possono essere un buon colpo. In attacco c’è Belotti: basta e avanza.

Fra gli estensi i soli nomi che possono essere interessanti sono Kurtic a centrocampo e Petagna in attacco.

Nomi a sorpresa: nessuno

Atalanta-Milan

A Bergamo va in scena una sfida nettamente impari. Gli orobici sono favoriti, anche se il Milan è migliorato in questo mese. In porta evitate Donnarumma e Gollini lo stesso.

In difesa dei nerazzurri vanno benissimo Toloi, Palomino o Djmsiti. Opzioni bonus e goal anche da Gosens, Hateboer e Castagne. A centrocampo, vista la continuità, decisamente è il momento di Malinovskyi. Occhio a Pasalic che ha il dente avvelenato. Gomez come C e Muriel come A sono da mettere così come Ilicic.

Fra i rossoneri meglio non rischiare la difesa più che altro per il fattore rischio sconfitta e abbassamento dei voti. A centrocampo il nome migliore è Bonaventura, che ha gamba e può essere pericoloso. No a Suso. Calhanoglu si ripeterà? Chissà. Piatek da confermare? Troppo rischio. Forse meglio dare una chance a Leao.

Nomi a sorpresa: nessuno

Lecce -Bologna

Una sfida salvezza particolarmente affascinante, non c’è dubbio. In porta sono adatti sia Gabriel che Skorupski.

Fra i salentini indicativi sono i nomi del difensori d’attacco come Calderoni e Rispoli. A centrocampo Tabanelli e Shakhov potrebbero portar bonus, mentre in attacco Falco va confermato.

Dei bolognesi due sono i D che ci stuzzicano: Bani e Tomiyasu. A centrocampo bonus possono fruire da Svanberg e Poli. In attacco Orsolini, Sansone e Palacio Sì.

Nomi a sorpresa: Babacar e Destro

Parma – Brescia

Sarà una bella sfida questa sull’autostrada Parma-Brescia. Meglio Sepe di Joronen comunque. Tanti i giocatori da mettere.

Lato Parma sono interessanti Iacoponi, Gagliolo, Darmian e Bruno Alves. Kulusevski è l’uomo del momento, va messo! In attacco Gervinho e Sprocati, ma anche Cornelius.

Delle Rondinelle si possono scegliere uomini bonus come Sabelli, Bisoli. Fra i C consigliabili sempre Tonali e Spalek. In attacco Torregrossa si ripeterà? No, meglio mister Balotelli che segna da fermo.

Nomi a sorpresa: Inglese e Donnarumma

Consigli fantacalcio per Sassuolo-Napoli

Paradossalmente è favorito il Sassuolo. Gattuso può portare tutta la positività che vuole, ma nei fatti la trasferta per gli azzurri è ostica. Pegolo poi è in splendida forma e potreste pure rischiare.

Dei neroverdi si potrebbero sfruttare Ferrari e Kyriakopoulos, che sono sempre buoni per portare + 1 e +3. A centrocampo Djiuricic per come gioca (da trequartista) è un elemento interessante. In attacco nomi sicuri: Berardi, Caputo, Boga.

Per il Napoli di Gattuso, senza Koulibaly, copritevi con Luperto. Della difesa meglio scegliere chi sale come Di Lorenzo e basta. A centrocampo non rinunciate a Zielisnki e Callejon. NO a Fabian. In attacco Milik, solo e unicamente lui.

Nomi a sorpresa: Duncan e Lozano

Consigli Fantacalcio: Lazio-Verona

Per questa sfida Fantagazzetta indica di usare il 6 politico per tutti i titolari tranne gli squalificati. Per chi invece recuperasse la partita nella propria Lega, noi preferiamo dare consigli, perché sussiste la variabile del mercato invernale e dei possibili cambiamenti.

Detto questo: BUON FANTACALCIO A TUTTI E BUON NATALE DA CASANAPOLI!

Nato a Milano, seguo la mia passione per il calcio e il giornalismo calcistico da sempre. Fondatore del blog per tifosi www.tifoblog.it, lo spazio del tifoso e collaboratore per la testata milanese www.milanoweekend.it, sezione sport. Laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla linguistica e gli sviluppi dell’italiano nel web di oggi