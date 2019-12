Prima pagina Corriere dello sport edizione della Campania: “Dela sul regista”

Prima pagina del Corriere dello sport edizione della Campania del 20 Dicembre 2019: “Dela sul regista”

Prima pagina del Corriere dello sport della Campania che apre con il mercato degli azzurri: “Dela sul regista”.

Il Napoli sempre più vicino a Torreira dell’Arsenal: prestito subito.

Secondo il Corriere dello sport: “Giuntoli intensifica il pressing sul club Inglese per dare a Gattuso il centrocampista uruguaiano”

Il mercato del Napoli però non finisce qui e infatti: “Si lavora anche in prospettiva Luglio: piace Amrabat”.

A destra spazio alla presentazione della sfida tra Lazio e Juventus che si terrà tra due giorni e valevole per la Supercoppa Italiana.

Ronaldo: “Sono bionico“. Ronaldo è tornato la Lazio è avvisata.

Al centro: “Roma l’ostacolo Montella. Ore 20.45 anticipo a Firenze. Fonseca vuole consolidare il quarto posto, Vincenzo rischia: “Spero di mangiare il panettone“. Chiesa non convocato.

In basso due notizie di mercato, una che riguarda l’Inter e l’altra che interessa più da vicino i tifosi del Napoli.

“Vidal-Inter è più dura”, il Barcellona punta a incassare non meno di 25 milioni dalla partenza del cileno. L’Inter lo vorrebbe subito ma solamente in prestito.

E ancora: “Ancelotti, l’annuncio”. Entro poche ore, l’ex tecnico del Napoli dovrebbe essere ufficialmente il tecnico dell’Everton.

Per l’ex tecnico del Napoli si tratterebbe di un ritorno in Premier League che in passato ha vinto con il Chelsea.

Intanto vi ricordiamo che il Napoli scenderà in campo domenica sera in trasferta contro il Sassuolo di De zerbi