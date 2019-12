Il Natale del Napoli dalla A alla Z è il primo momento di serenità e tranquillità dopo mesi fin troppo turbolenti all’ombra del Vesuvio

Dopo la vittoria al fotofinish contro il Sassuolo al Mapei Stadium ci si avvicina al 2020 con la voglia ed il carattere di chi vuole dare una sterzata al suo percorso ed iniziare il nuovo anno con presupposti totalmente diversi. Ma tra novità, mercato e curiosità che strascico ha lasciato questa settimana azzurra? Lo scopriamo nella special edition del Natale del Napoli dalla A alla Z!

A come Arek

Questo Natale sotto l’albero lascia un Arek Milik in più. Eh sì, perchè ormai la sfortuna e la strada in salita sembrano solo un brutto ricordo ed il talentuoso attaccante polacco è tornato a fare la differenza ed ad essere una freccia in più nella faretra di mister Gattuso. Con una media realizzativa-minuti giocati molto alta sia in campionato che in Champions, metterà sicuramente in difficoltà il suo nuovo allenatore nelle scelte. Che il 2020 sia il tuo anno, Arek!

B come Buone Feste

Questo è dedicato esclusivamente a voi, amici del Natale del Napoli dalla A alla Z. A voi che non avete mollato e seppure abbiate stilato una lista di squadre più “semplici” da tifare in questi mesi, non avete mai abbandonato la barca azzurra… che più di un catamarano, ha assunto i tratti del Titanic. Voi, che con il fegato rigonfio ed amaro ma il cuore più grande seppur dolorante e sanguinante, avete sempre cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno. Ancora a voi, anzi noi, che al 94′ di Sassuolo-Napoli abbiamo rischiato l’infarto, o di rompere qualcosa…ma come ci era mancata questa gioia! Auguri azzurrissimi e di cuore, che anche in questi giorni ci sia lo stesso sorriso del ritorno alla vittoria.

C come Carattere

C’è una consegna speciale in due decine che mister Gattuso ha commissionato per i suoi ragazzi in questo Natale. E’ un pacchettino piccolo, con una boccettina trasparente ed una scritta in corsivo: drink me. Tutto d’un sorso, per far sì che faccia effetto immediato. Ringhio lo conosce bene questo elisir, si chiama carattere. Difficile carpirne la ricetta: è un mix di convinzione, dedizione, stakanovismo, irriverenza, motivazioni, occhi da tigre, frullati con qualche ingrediente segreto, sicuramente il peperoncino piccante calabrese ed un po’ di lacrime di unicorno, che fanno sempre bene. Una razione per tutti poichè da gennaio ce ne sarà davvero bisogno, nessuno escluso.

D come Decisione

In questo Natale del Napoli dalla A alla Z abbiamo parlato di ritorni, di separazioni…ed anche di decisioni. Prendiamo in prestito le parole dell’edizione odierna dell Gazzetta dello Sport: Ibra pensaci tu! Eh sì, perchè sarebbe davvero il top pensare ad un giocatore del suo calibro in azzurro, in combo poi con Gattuso, che porterebbe una dose infinita di carattere e leadership in una squadra che spesso si è dimostrata carente proprio in questi due aspetti. Ibra pensaci tu (LEGGI L’ARTICOLO) ma soprattutto, pensaci bene: regalaci un sogno, adesso che è Natale e ne abbiamo proprio bisogno!

E come Esperienza

Tra il Natale del Napoli alla A alla Z ed il nuovo anno, c’è un piccolo lasso di tempo dedicato ai bilanci. Ancora presto per stilarli ma qualcosa già abbiamo iniziato a metabolizzarlo, in particolar modo per quanto riguarda il mercato. A prescindere dai treni per Yuma, resta ancora una volta l’impressione di aver assistito all’ennesima incompiuta. Manca e mancava qualcosa, soprattutto in esperienza a centrocampo, nonostante da molti, Ancelotti compreso, il mercato fosse stato giudicato da dieci e lode (LEGGI QUI). Guarderemo quello di gennaio…

F come Facinorosi

No, non parliamo dei tifosi ma di tutti coloro che stanno provando a strappare Kalidou Koulibaly al Napoli già a gennaio. Non si fa così, siete scorretti cari inglesi. Si tratterebbe infatti di Manchester United insieme a Chelsea, Tottenham e Arsenal nel tentativo estremo di strappare ai partenopei il muro difensivo. Ma il senegalese non è tipo da lasciare in sospeso le sue avventure o di abbandonare la barca che lo ha visto timoniere di tante stupende storie da raccontare. Poi, in estate ciò che sarà, sarà: per ora si combatte tutti uniti, ne siamo certi.

G come Ghoulam

In questo Natale del Napoli dalla A alla Z abbiamo parlato in apertura di Milik ed è quasi doveroso citare anche un’altra persona che si è ritrovata sotto l’albero con un bel fiocco rosso impreziosito dalle cure di Gattuso. Si tratta di Faouzi Ghoulam che così come l’attaccante polacco, ha vissuto degli anni non proprio semplici in azzurri. Belli sì ma in salita e con tanti stop fisici e difficoltà serie da superare. Adesso però, con l’aiuto e le motivazioni del suo nuovo mister ha ritrovato la giusta fiducia per tornare a sorridere e chissà, anche a riavvicinarsi al campo nel migliore dei modi evitando così la cessione altrove (LEGGI QUI LE PAROLE DI GATTUSO). Sarebbe stupendo davvero per tutti, noi tifosi in primis. Forza Faouzi, ti aspettiamo!

H come Ho visto il tridente

Un tempo si cantava “Ho visto Maradona”, adesso invece nel Natale del Napoli dalla A alla Z si invoca il tridente. Eh sì, perchè con le novità apportate da Gattuso, questa parola magica resta davvero rassicurate ancor di più a margine delle sante feste in versione un po’ blasfema con uno e trino. Callejon, Insigne e Milik nelle prime prove di campo, con Mertens pronto a subentrare o conquistare una maglia da titolare sia sulla fascia che come falso nueve, insieme a Llorente arma in più anche a gara in corso (LEGGI QUI L’ANALISI). Insomma, non ci sono problemi di qualità nel reparto più avanzato partenopeo e questo Natale ha sicuramente rinsaldato le loro sicurezze, così come la voglia di prendere per mano la squadra e dare vita ad una storica rimonta verso la più alta classifica già ad inizio 2020.

I come Inter

Non c’è Natale del Napoli dalla A alla Z che tenga senza pensare già al ritorno in campo del prossimo 6 gennaio. Ed ovviamente sarà in grande stile, perchè a noi napoletani le cose facili non sono mai piaciute. Al San Paolo per il monday night di fine feste infatti arriverà la corazzata Inter, per la prova del nove più difficile che Insigne e soci potessero affrontare in questo momento. Ma il bicchiere resta mezzo pieno perchè in queste gare le motivazioni vengono da sole: in campo come 11 leoni ed avete ancora 15 giorni per lavorarci, dai!

L come Lanterna

Una luce nella notte, un faro nella tempesta. E’ proprio una guida, un punto di riferimento che serviva al Napoli nel momento in cui si è smarrito. Da quell’assurdo 5 novembre post Salisburgo al San Paolo, fino all’addio di Ancelotti ed all’arrivo fulmineo di Gattuso. Lo ha dichiarato anche Zaccheroni, che i due ex Milan li conosce bene: De Laurentiis ha chiamato Ringhio perchè la sia squadra si era persa, non ritrovava più ne stessa stessa nè la strada da intraprendere (LEGGI LE SUE PAROLE). Vero, anzi verissimo: ed ora che il cammino è più chiaro, non resta altro che muovere i primi passi per un nuovo e lungo viaggio.

M come Mercato

Diciamoci la verità cari amici del Natale del Napoli dalla A alla Z, gennaio è atteso non solo per le questioni di campo ed il big match ma anche per l’inizio del calciomercato invernale. Tanti i nomi vagliati dal ds Giuntoli in queste ultime settimane: sembra ormai acquisito Amrabat dal Verona, forse insieme a Rrahmani (LEGGI I DETTAGLI) e si lavora anche per Kolasinac per la fascia mancina, al momento più attenzionata (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Qualcosa si farà ovviamente anche in uscita ma è inevitabile dare un segnale ed una scossa anche alla rosa azzurra, perpetrando il modulo Gattusiano. Ad maiora!

N come Napoli

Ognuno ha un luogo personale, privato, anche semplice ed insospettabile, che invoca e va a trovare quando tutto sembra andare storto, quando si vuole solo un po’ di tempo per pensare e ritrovare se stessi. In questo arduo compito intimista Napoli è maestra: ogni scorcio è pregno di magia, di intensità e sembra volerti comunicare qualcosa. L’azzurro del cielo e del mare ti fanno fare pace con il mondo ed è proprio lì che molti calciatori partenopei si sono ritrovati, invocando le bellezze di una città che non ti deluderà mai. Non ultimo anche Dries Mertens che ha celebrato il “compleanno” della città con un bellissimo post sui social, rinsaldando un legame che resterà tale a dispetto di ogni decisione.

O come Osservato speciale

Tra i giocatori osservati speciali in questo Natale del Napoli dalla A alla Z, c’è sicuramente Fernando Llorente, lui che nelle ultime settimane ha trovato meno spazio e che quando è entrato in campo, è apparso stranamente avulso e discontinuo. Nulla di grave, è sicuramente una situazione figlia anche del momento azzurro ma da lui ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più (LEGGI L’ANALISI). Non è facile poi togliere in pochi minuti le castagne dal fuoco ma sappiamo che può farlo…così come lui sa che il Team Fernando è sempre qui a sostenerlo. Forza!

P come Prosecco

Nota curiosa nel Natale del Napoli dalla A alla Z. Spulciando le pagine ufficiali del portale dedicato al club partenopeo, tra il merchandising qualcosa ha attirato la mia attenzione. Eh sì, si tratta del prosecco Forza Napoli Sempre (si chiama proprio così… ndr) prodotto ufficiale della squadra (GUARDA QUI I DETTAGLI). Un’idea come sempre geniale, in particolar modo per affogare i pensieri che in questi due mesi hanno attanagliato i tifosi partenopei. Ma tranquilli, il peggio è passato. Nel dubbio, su i bicchieri e giù i pensieri!

Q come Quorum

C’è un’idea di mercato che sta girando inesorabilmente veloce, facendo un ping pong tra Milano sponda Inter e Napoli. Si tratta di uno scambio tra Politano e Llorente, per la tristezza atavica di tutte le fan del Fernandone nazionale. Scherzi a parte, Conte è alla ricerca di un vice Lukaku regalandogli maggior minutaggio mentre a Gattuso non dispiacerebbe un giocatore dalle caratteristiche del nerazzurro, con particolare acume tattico e tantissima versatilità (LEGGI I DETTAGLI). Insomma, per ora il quorum è ancora lontano dall’essere raggiunto, tocca aspettare.

R come Ritorni

Potevamo mai esimerci da una nota di romanticismo in questa special edition del Natale del Napoli dalla A alla Z e non c’è aspetto più romantico dei ritorni. Spesso capita che le strade si possano dividere, anche senza una motivazione forte e reale: ma resta il ricordo, resta l’affetto, il legame e l’amore per i colori azzurri. E’ questo il caso del Prof. Alfonso De Nicola che di certo non ha bisogno di presentazioni e che spende sempre parole stupende per il club partenopeo (LEGGI LE SUE DICHIARAZIONI). Chissà se prima o poi, non possano tornare a camminare insieme, noi ce lo auguriamo di cuore.

S come San Paolo

In questi mesi ha sofferto anche lo Stadio San Paolo. Lui, che era più bello che mai, eppure si è sentito abbandonato. Non è colpa sua ma dei risultati e delle prestazioni di Mertens e soci che non hanno convinto i sostenitori partenopei, forse però solo quelli un po’ meno incalliti perchè la frangia di irrinunciabili anche un po’ masochisti c’è sempre stata, nel tempo e nei decenni. Ma probabilmente a far scemare un po’ l’entusiasmo de frequentatori di Fuorigrotta sono anche le multe assurde comminate, a rischio Daspo persino per una foto fatta con un amico lontano dal proprio posto assegnato. Ci vuole equilibrio in tutto e ci sarebbe bisogno di rivedere anche questo meccanismo.

T come Tweet

La palma del re dei tweet in questo Natale del Napoli dalla A alla Z ovviamente la vince sempre lui, il presidentissimo De Laurentiis. Il massimo dirigente azzurro infatti, ha divulgato i suoi personalissimi auguri a tifosi, allenatore, staff e giocatori come sempre sui social, mantenendosi stranamente sobrio (LEGGI QUI IL TWEET). E’ proprio questo il caso di dire anche a te e famiglia, Pres!

U come Uniti

Dopo la cena d Natale a Villa D’Angelo sembra proprio che il Napoli stia procedendo nel suo cammino 2.0 nuovamente unito e compatto. Ne abbiamo ampiamente parlato nello scorso appuntamento del Campionato del Napoli dalla A alla Z (LEGGI QUI)e tra il presidente De Laurentiis ed alcune pedine azzurre la pace è stata sancita. Non solo la carezza con Insigne ma anche i colloqui individuali con Mertens, Callejon, la stessa stima reciproca con Gattuso: tutti elementi di netto contrasto rispetto al passato. Ma non solo: ADL è stato con la squadra in quel di Reggio Emilia, sostenendo i suoi e complimentandosi dopo la vittoria (LEGGI QUI). E’ questo il Napoli che vogliamo vedere!

V come Vi prego

Questa è una mia specifica richiesta nel Natale del Napoli dalla A alla Z e precisamente al ds Giuntoli. Caro Cristiano, lo sai che ammiro il tuo operato e spesso nelle mie rubriche ti invoco e ti coccolo, proprio perchè so il lavoraccio al quale devi sottoporti tutto l’anno. Questa volta però ti faccio un appello: ti prego, fai uno sforzo e convinci Torreira (LEGGI LE ULTIMISSIME). Sono certa che è proprio la pedina che serve e servirà al nostro Napoli e che con la maglia partenopea, potrebbe fare davvero faville. La strada è quella giusta ed a me piace sognare: chissà, magari anche a giugno…

Z come Zattera

Sicuramente non avranno raggiunto le loro mete da sogno in zattera ma tantissimi calciatori non solo del Napoli ma di tutta la serie A, ne hanno approfittato per allontanarsi per qualche giorno dalle varie realtà sportive e dedicarsi soltanto al relax, magari su una bella isola caraibica o su una spiaggia lontano dalla frenetica quotidianità. Una scelta più che saggia per ricaricare le batterie in vista del giro di boa di gennaio e di un rush finale che sicuramente regalerà tantissime emozioni e sorprese. Intanto, un buon Natale del Napoli dalla A alla Z a tutti, ci risentiamo per i bilanci di fine anno!

