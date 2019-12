Marte Sport Live – Analisi di fine anno di Sconcerti

In diretta a Marte Sport Live, Mario Sconcerti ha parlato dei top e dei flop del Napoli. Analisi di fine anno con non poche polemiche.

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista

“Top e flop del 2019 del Napoli? Il miglior giocatore è senza dubbio Di Lorenzo, mentre Insigne è il peggiore. Lozano non ha fatto bene, ma non ha i numeri di Insigne, da cui mi aspettavo molto di più. Gattuso è una persona seria e coprirà tutti i guai del Napoli perché sa bene dove mettere le mani. Probabilmente non torneranno i vecchi risultati, ma riporterà il Napoli di certo di nuovo nel campionato. Ancelotti ha fatto una buona carriera e nessuno lo mette in dubbio, ma è giusto che provi a vincere da un’altra parte.

Giuntoli ha fatto un buon lavoro con le possibilità economiche del Napoli. Che poi non possa mai parlare mi sembra eccessivo, ma fa parte della politica imposta da De Laurentiis, ma non criticherei l’operato del ds che mi sembra di primo livello”.

L’editorialista del Corriere della Sera ieri ha anche precisato: “Come sta il Napoli? Il peggio è passato. Gennaro Gattuso in bilico tra la figura di traghettatore e allenatore per il futuro? Da capire. La Coppa Italia? Sarebbe la consolazione ideale, farebbe tornare a tutti la voglia di vincere e cominciare. La TIM Cup è la cosa più raggiungibile, ma non bisogna negarsi niente e bisogna avere una mente vasta che ci faccia pensare di poter arrivare fino in cima. Sarà molto difficile, perché il Napoli è calato per mesi e il campionato è cambiato, vedendo nuove realtà molto forti come la Lazio. E’ cambiata la Juventus? Sì, però non è avvicinabile, non è un esempio: resta qualcosa di diverso e di lontano”.

Mamma, maestra e tifosa a tempo pieno. Da 10 anni in Piemonte, continuo a seguire il Napoli in trasferta ogni volta che posso. L’amore per la maglia azzurra è una malattia struggente… le radici saldamente ancorate nella mia terra natia. Caporedattore per Casanapoli.net