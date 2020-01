Per Lobtka ci siamo! Il Celta abbassa le pretese e Gattuso lo aspetta per la sfida contro la Lazio

Stanislav Lobotka al Napoli è in dirittura d’arrivo: gli azzurri si stanno muovendo per il mercato di Gennaio per regalare il primo rinforzo a Gattuso che attende lo slovacco per la gara contro la Lazio

Stanislav Lobotka al Napoli è in dirittura d’arrivo: gli azzurri si stanno muovendo per il mercato di Gennaio per regalare il primo rinforzo a Gattuso che attende lo slovacco per la gara contro la Lazio.

Un emisserio del club di De Laurentiis è volato in Spagna per trattare con il club, mentre il ds ha preferito rimanere a Napoli per continuare il confronto con gli agenti di Lobotka. Il giocatore vuole la cessione.

Il Napoli è pronto a offrire 18 milioni più bonus. La richiesta del Celta Vigo si è abbassata intorno ai 20/21 milioni a cui dovranno essere aggiunti gli eventuali bonus, così come riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Manca un ulteriore sforzo per raggiungere l’intesa definitiva, ma la sensazione è che si possa chiudere a breve, visto che le due società stanno provando a venirsi incontro in tutti i modi.

Anche l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito ufficiale fa chiarezza sui tempi per l’arrivo del centrocampista slovacco, sottolineando che l’affare potrebbe concludersi a breve: “Qualche giorno significa ancora un po’ di pazienza. Calma, serve calma, il resto verrà. Magari prima ancora della prossima settimana, la tavola è comunque apparecchiata. Abbiamo sempre escluso l’ipotesi Lobotka per Napoli-Inter, Gattuso con pazienza lo aspetta magari per prepararlo in vista di Lazio-Napoli. Il Napoli aveva messo in preventivo 15 milioni più 3 di bonus, è disposto ad aumentare ancora, ha incassato da tempo il sì del calciatore che ora ha mandato in avanscoperta i suoi agenti con la chiara necessità (sì, necessità) di spingere per perfezionare la cessione. Cessione che, dal suo punto di vista, è il mantenimento di una vecchia promessa”.

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive