Coppa Italia, dal 9 gennaio si parte con gli ottavi di finale

Coppa Italia, al via gli ottavi di finale con l’ingresso delle big di Serie A pronte ad esordire nella competizione. La gara che aprirà proprio il turno degli ottavi è quella tra Torino e Genoa ed è in programma alle ore 21.15. Il Napoli, invece, scenderà in campo martedì 14 gennaio alle ore 15 contro il Perugia.

Alla Competizione prendono parte 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A e Serie B, 29 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti), che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78.

Il torneo è iniziato il 4 agosto con il Primo Turno Eliminatorio per concludersi mercoledì 13 maggio 2020.

Gli incontri dei primi tre Turni Eliminatori, del Quarto Turno, degli Ottavi e dei Quarti di Finale si disputano, in gara unica, sul campo della Società cui è stata attribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide degli Ottavi, dei Quarti e delle Semifinali che si disputano tra una Società di Serie A TIM “Testa di Serie” e una Società di Serie A TIM inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio.

Il programma completo

Giovedì 9 Gennaio 2020

Ore 21.15, Torino-Genoa (6)

Martedì 14 gennaio 2020

15.00, Napoli-Perugia (1)

17.30, Lazio-Cremonese (2)

20.45, Inter-Cagliari (4)

Mercoledì 15 gennaio 2020

15.00, Fiorentina-Atalanta (3)

17.30, Milan-SPAL (5)

20.45, Juventus-Udinese (8)

Giovedì 16 gennaio 2020

21.15, Parma-Roma (7)

Per quanto riguarda i quarti di finale, invece, questi sono gli accoppiamenti:

Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2 (1) Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4 (2) Vinc. ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6 (3) Vinc. ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8 (4)



In caso di passaggio turno delle favorite, il Napoli si troverebbe ad affrontare la Lazio di Simone Inzaghi ai quarti di finale, una tra Inter e Fiorentina in semifinale e, solo in finale, potrebbe incontrare la Juventus di Maurizio Sarri.

Finale in programma il 13 maggio all’Olimpico di Roma.

