Lorenzo Tonelli: si riapre la pista che porta alla Sampdoria

I doriani hanno messo nel mirino il difensore azzurro dopo il No di Kjaer

Il mercato di gennaio del Napoli sta entrando nel vivo. In attesa di mettere a segno i primi colpi in entrata, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando anche sulle uscite. A tal proposito, in queste ultime ore si sta parlando nuovamente di Lorenzo Tonelli che sarebbe vicino al passo d’addio.

Il difensore trentenne non rientrerebbe nei piani tattici del nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Dunque, dopo essere stato messo ai margini già da Carlo Ancelotti, a questo punto sembra inevitabile che si arrivi ad una cessione già in questa sessione invernale del calciomercato.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rivelato che per l’ex Empoli si sarebbe riaperta la possibilità di approdare alla Sampdoria. Il club blucerchiato, soprattutto dopo l’infortunio occorso ad Alex Ferrari, è alla ricerca di un centrale su esplicita richiesta dell’allenatore Ranieri.

I liguri sarebbero lieti di riabbracciare Lorenzo Tonelli, che proprio nella passata stagione ha indossato la maglia doriana. Nel complesso, a Genova ha messo insieme tra Serie A e Coppa Italia 20 presenze, realizzando anche una rete.

Lorenzo Tonelli: corsa a tre fra Samp, Cagliari e Lecce

L’esperienza di Tonelli al Napoli nel complesso non è stata delle migliori. Prelevato nel 2016 dall’Empoli per 9,5 milioni di euro, il difensore toscano è riuscito a trovare un po’ di spazio soltanto durante la gestione Sarri. Quest’ultimo, infatti, in due stagioni lo ha impiegato in 9 occasioni, durante le quali il calciatore è riuscito a mettere a segno anche 3 reti.

L’anno seguente c’è stato il passaggio in prestito alla Sampdoria. Quindi il rientro in azzurro, ma in questo primo scorcio della stagione 2019/2020 non è mai stato preso in considerazione da Ancelotti. Nemmeno con l’approdo di Gattuso sulla panchina del club di De Laurentiis la situazione è cambiata per l’ex Empoli.

Questa situazione quasi certamente porterà ad un addio già nel mercato di gennaio. La Sampdoria, come anticipato in precedenza, dopo aver cercato di riportarlo in Liguria nello scorso calciomercato estivo, pare sia pronta a riprovarci.

I blucerchiati avrebbero deciso di tornare fortemente su Lorenzo Tonelli dopo aver incassato il rifiuto di Kjaer a trasferirsi in Liguria. Ad ogni modo, la squadra allenata da Ranieri dovrà fare attenzione alla concorrenza.

Infatti, anche il Cagliari e il Lecce pare siano sulle tracce del difensore fiorentino. Resta da capire se la sua partenza sarà a titolo definitivo oppure in prestito con diritto o obbligo di riscatto in estate.

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net