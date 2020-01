Mimmo Malfitano: intervista ESCLUSIVA per Casa Napoli

Il giornalista Mimmo Malfitano ospite in ESCLUSIVA a Casa Napoli

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione Casa Serie A, programma televisivo condotto da Pietro Maiello e Lida Sabic. Di seguito viene riportata l’intervista alla nota penna del quotidiano rosa.

Analisi della partita con l’Inter: un Napoli bloccato mentalmente e fisicamente

“Credo che sia un’analisi abbastanza semplice da fare. Ieri sera il Napoli ha evidenziato qualche segnale di ripresa. Almeno in fase offensiva la squadra è stata più brillante e si sono viste giocate simili al tridente che ha sorpreso negli anni di Benitez e di Sarri, anche con Ancelotti. Credo che il problema sia di natura psicologica, psicofisica e poi nelle individualità. Ieri sera il Napoli ha regalato tre goal all’Inter, che tutto sommato ha meritato di vincere. La vittoria dei nerazzurri non va messa in discussione, favorita però anche dalle tante incertezze della difesa napoletana. Questi errori evidenziano un fatto, che la squadra è mentalmente disturbata.

Sul piano psicologico la squadra è bloccata su tutto quello che è avvenuto negli ultimi tre mesi, dall’ammutinamento alle multe fino al probabile ricorso alla giustizia da parte di De Laurentiis riguardo il danno di immagine. Sul piano fisico probabilmente la preparazione fatta da Ancelotti è risultata poco concreta, nel senso che anche i giocatori si erano lamentati con l’ex allenatore proprio per quanto riguarda la durezza degli allenamenti. Insomma, è un insieme di cose ad aver determinato l’attuale posizione in classifica del Napoli e sta determinando i risultati in questa stagione. A questo punto dice bene Gattuso a non guardare la classifica, perché se la guardi non riesci ad intravedere uno spiraglio ma vai sempre più a demoralizzarti”.

Come mai De Laurentiis non parla?

“I silenzi di De Laurentiis sotto certi punti di vista sono studiati e ponderati bene. De Laurentiis è un uomo che quando parla non lo fa mai tanto per dire qualcosa. Lui quando interviene lo fa in maniera determinata e mette in chiaro tante questioni. L’ultima volta che il Presidente ha parlato, non pubblicamente ma alla squadra e all’allenatore, è stata in occasione della cena di Natale. Lì era parso che volesse lanciare in qualche modo un segnale di distensione alla squadra. In effetti è stato così ma nulla è cambiato rispetto ai mesi di ottobre e novembre. Il Napoli al momento non ha per nulla rinunciato all’arbitrato e non ci sono segnali diversi per quanto riguarda l’azione legale da fare sui diritti di immagine.

De Laurentiis tace probabilmente perché in questo momento è meglio che anche lui stia zitto e che si facciano solo fatti. Il primo fatto è quello di dover concretizzare quanto prima qualcosa sul mercato perché questa squadra ha delle evidenti lacune. D’altro canto cosa potrebbe dire? In questo momento potrebbe creare solo problemi ulteriori se dovessero venire fuori ancora parole d’attacco alla squadra ed al sistema Napoli, che comprende anche lui. Ritengo che non debba farsi sentire urbi et orbi ma far sì che la sua parola arrivi ai giocatori ed all’allenatore”.

Gattuso scelto per un percorso o è solo un traghettatore? L’opinione di Mimmo Malfitano

“Su Gattuso già il fatto che sia stata inserita nel suo contratto una clausola relativa al quarto posto fa pensare che la presenza di Gattuso a Napoli è soltanto nella veste di traghettatore. E’ colui che deve arrivare a fine stagione e cercare di limitare i danni al minimo. Di danni ne sono stati fatti già parecchi. Finora Gattuso in tre partite ha fatto due sconfitte ed una vittoria in extremis a Sassuolo con un autogoal, quindi il suo bilancio lascia ancora a desiderare. Ha l’attenuante di aver iniziato da poco e bisogna dargli del tempo. La mia idea è che a fine stagione il loro rapporto si chiuderà e il Napoli, secondo me, sta già guardando oltre. Ho l’impressione che Gasperini sia il tecnico che il Napoli stia seguendo e che probabilmente potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Ma ribadisco che questa rimane una mia idea”.

Coppa Italia: può essere un modo per salvare la stagione?

“Potrebbe essere una panacea, ma non sarei coerente se dicessi che la Coppa Italia salverebbe la stagione. E’ un trofeo importante che potrebbe garantire l’Europa League. In una stagione disastrata potrebbe essere un obiettivo ma bisogna vedere come Gattuso avrà in mente di affrontarla. Il Napoli si troverà davanti il Perugia e, passando ai quarti, le cose iniziano ad essere difficili perché potrebbe incontrare la Lazio. Vediamo in questo mese cosa accadrà e se Gattuso riuscirà in qualche modo a risollevare il Napoli”.

