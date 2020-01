Prima Pagina CdS ed. Campania: “Un Diego per Napoli”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Giovedì 9 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato al mercato azzurro con il primo colpo di Gennaio: “Un Diego per Napoli“.

Preso Demme, adesso Lobotka. Il centrocampista del Lipsia in Italia, atterrato nella notte a Fiumicino, domani le visiite. Stretta sul Celta vigo per chiudere l’affare per lo slovacco. Clicca qui per vedere l’ articolo completo.

Calciomercato. Barrow-Ibanez, doppio colpo Bologna. Il presidente Saputo accontenta subito Mihajlovic: dall’ Atalanta arrivano l’ attaccante e il difensore.

Inter – Tonali, contatto: si tratta per Luglio. Vertice in sede con il manager del giovane talento. Ashley Young , stretta finale. Milan su Politano.

Editoriale del direttore Ivan Zazzaroni su Ibra. Quale criterio? Nessun criterio.

Festa Lazio 120 da Favola. Castel Sant’ Angelo s’ illumina di biancoceleste. Compleanno suggestivo. Lotito: Siamo la storia. Editoriale di S. C.: La forza della sua gente.

In basso leggiamo del patron della Fiorentina. Stadio, ira Commisso: “Troppa burocrazia”. Firenze, il patron viola accusa. “Deluso dai tempi, l’ impianto di proprietà è necessario”. Editoriale di M. E.: Il calcio ha le mani legate.

Sempre in basso leggiamo delle elezioni del presidente di Lega A. “Lega, Dal Pino presidente“. Il manager ha superato Miccichè (12 a 7) ma c’è subito la grana Mediapro.

