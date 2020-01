Demme, non è ancora fatta. Manca l’ok del Lipsia

Demme non è ancora ufficialmente un giocatore del Napoli

Diego Demme sarà un calciatore del Napoli, ma l’annuncio ufficiale non arriverà in maniera imminente. Infatti il calciatore attende la firma sul contratto per vestire la magli azzurra. Le visite mediche di ieri mattina sono andate bene, senza ostacoli sulla sua strada. Ora manca l’ok definitivo del club di appartenenza, ovvero il Lipsia.

Diego è già in Italia, ma con la Lazio non ci sarà

Il calciatore è arrivato mercoledì sera in Italia. Un lungo viaggio direttamente dalla Germania in aereo per sostenere le visite mediche a Villa Stuart. Ha voluto affrettare i tempi per cercare di essere disponibile già per la partita contro la Lazio. Purtroppo non sarà possibile, perché il calciatore non potrà essere inserito nella lista dei convocati per la trasferta dell’Olimpico.

Manca ancora l’ok definitivo del Lipsia, che si traduce con l’arrivo del transfer e il deposito dei contratti. Sicuramente un’operazione che non può concludersi nel giro di questa mattinata. La trattativa lampo chiusa dal Direttore Sportivo Giuntoli deve così fermarsi davanti allo scoglio della burocrazia calcistica internazionale.

Il calciatore e la società sono comunque fiduciosi della chiusura definitiva dell’affare nelle prossime ore, probabilmente a ridosso del weekend.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere