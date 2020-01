Diego Demme out contro la Lazio, è infortunato

Diego Demme non giocherà la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, per lui un piccolo infortunio

Diego Demme è arrivato a Napoli ieri e tutti speravano potesse fare il suo esordio contro la Lazio.

In realtà i tifosi partenopei dovranno attendere ancora un pochino per vedere all’opera il neo acquisto del Napoli.

Arrivato dal Lipsia, di cui era perno del centrocampo e capitano, Gattuso sperava di affidargli già contro la Lazio le chiavi del centrocampo.

In via ufficiale il Napoli ha fatto trapelare che il giocatore sarà indisponibile per problemi burocratici.

“Libero” invece va controtendenza.

Secondo il quotidiano il vero problema che terrà fuori Demme è di natura fisica.

Il giocatore infatti pare che accusi un piccolo problema agli adduttori che lo terrà fuori qualche giorno.

Con la Lazio quindi nessuna rivoluzione a centrocampo.

Fabian Ruiz sarà di nuovo vertice basso con Alla e Zielinski ai suoi fianchi.

Lo spagnolo, poco si adatta a quel ruolo e anche il suo rendimento quest’anno è stato poco costante.

La speranza di Gattuso era proprio quella di mettere finalmente un mediano a copertura della difesa e poter ruotare le ali a sua disposizione in base alla forma fisica.

Per fare ciò però bisognerà aspettare la prossima di campionato quando magari il Napoli avrà formalizzato anche il secondo acquisto a centrocampo che corrisponde al nome di Lobotka.