Auriemma: “Il Napoli si fa del male da solo”

Raffaele Auriemma fotografa la sconfitta del Napoli con un post sul suo account Twitter

Raffaele Auriemma fotografa la sconfitta del Napoli con un post sul suo account Twitter. La squadra di Gennaro Gattuso cade rovinosamente a Roma contro la Lazio. Una rete di Immobile che nasce da una palla persa di Ospina. Inutile e soprattutto maldestro il tentativo di Giovanni Di Lorenzo, che ha cercato di togliere il pallone dalla porta, colpendolo invece male ed indirizzandolo in rete.

La Lazio fa festa grande

Un bel modo di festeggiare i 120 anni di vita del club capitolino. La vittoria al fotofinish dei biancocelesti sul Napoli rende la festa di compleanno della Lazio ancora più bella. Ci pensa come sempre Ciro Immobile, al suo 20° goal in 19 gare di Serie A. Non dà scampo nemmeno alla squadra della sua città, dimostrando un eccellente momento di forma fisica e mentale.

Il post del giornalista

Secondo Raffaele Auriemma, come per molti altri, la sconfitta romana è frutto soprattutto delle disattenzioni del Napoli. L’errore di Ospina è infatti l’esempio di come una partita fino a quel momento equilibrata possa essere persa nel più beffardo dei modi. Storia che si ripete due volte in una settimana perché anche contro l’Inter il Napoli ci ha messo del suo per subire le tre reti dei nerazzurri.

Auriemma scrive: “Farsi del male con i propri piedi: contro Inter e Lazio il Napoli ha regalato 4 gol agli avversari. E tutti gli sforzi che Gattuso sta facendo per ricostruire una squadra trovata a pezzi vengono purtroppo vanificati dai risultati negativi”.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere