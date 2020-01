SSC Napoli – “Una partita stregata, meritavamo di più”

Il commento della SSC Napoli sul match di ieri. “Una partita stregata, meritavamo di più”

Toni oscuri, stregoneria e venti di tregenda, questo il commento della SSC Napoli sul sito ufficiale

“Il Napoli perde all’Olimpico una partita che per raccontarla occorrerebbe attingere a un libro di stregoneria. Sul cielo di Roma più che la Luna piena c’è la Luna nera, con annesso corredo di nuvole nefaste e venti di tregenda. Gli azzurri poco dopo l’ora di gioco arrivano a un centimetro dal gol con un clamoroso palo interno di Zielinski con la palla che balla beffarda davanti alla porta senza il tap in decisivo. Dopo 10 minuti è Insigne che penetra in area e scarica di destro in diagonale: Strakosha salva con tutti i suoi 2 metri stesi a terra più le falangi. Con la Lazio che barcolla e si tiene stretta il punto, a meno di 10 minuti dal 90esimo, Immobile ruba un pallone fatale a Ospina e lo gira in porta. Più che un gol è una coltellata. Se volete una fotografia della stagione azzurra fate una istantanea a questa gara. Errori, rimpianti e dea senza benda che ci guarda dritta negli occhi come un incantesimo infinito. Resta una prestazione di ottimo livello contro la squadra più in forma del momento. Il resto è amarezza e delusione, con l’unica certezza del carattere e della personalità da cui ripartire…”.

Quella vista in campo ieri sera è una squadra che prova a ripartire dal buono recuperato dopo i venti tempestosi. Rino Gattuso comincia a dare di nuovo un’identità ad un collettivo ormai alla deriva. Soffriamo ancora a centrocampo, sicuramente la difesa decimata dagli infortuni fa sentire tutti in emergenza. Speriamo che i nuovi innesti siano presto a disposizione di Mister coinvolto e motivato nella rifondazione. E che ieri sera ha fatto sentire il suo appoggio ed i suoi incoraggiamenti e suggerimenti per 90 minuti.

Mamma, maestra e tifosa a tempo pieno. Da 10 anni in Piemonte, continuo a seguire il Napoli in trasferta ogni volta che posso. L’amore per la maglia azzurra è una malattia struggente… le radici saldamente ancorate nella mia terra natia. Caporedattore per Casanapoli.net