Napoli-Perugia: i precedenti in Coppa Italia

I precedenti tra Napoli e Perugia in Coppa Italia

Napoli e Perugia si incontreranno di nuovo domani pomeriggio alle ore 15.00 in una sfida che vale il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia. Sarà il 7° confronto tra le due squadre nella coppa Nazionale. L’ultima volta in Coppa Italia risale ad oltre 20 anni fa, nella stagione 1997-1998.

Nel corso degli anni le due formazioni si sono perse di vista perché impegnate in categorie diverse. Infatti il confronto più recente è del 2006, quando entrambe militavano in Serie C1. Fu quello per il Napoli l’anno della risalita in Serie B.

Al San Paolo il Napoli ha sempre vinto

Negli scontri precedenti di Coppa Italia gli azzurri sono in vantaggio. Per il Napoli contro i grifoni sono arrivate 2 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi. Il dato interessante è che sia una che l’altra squadra non hanno mai vinto in trasferta sul campo avversario.

Per questo i partenopei hanno sempre battuto nella coppa nazionale gli umbri tra le mura del San Paolo. La tradizione interna è favorevole agli uomini di Gennaro Gattuso.

L’ultima volta in Coppa Italia

L’ultimo scontro in Coppa Italia tra le due squadre è datato 24 settembre 1997. Si giocava il ritorno dei sedicesimi di finale, con il Napoli che all’andata perse per 3-2 al Renato Curi. Nella gara di ritorno si impose per 2-1 grazie alle reti di Protti e Bellucci, ribaltando il risultato e qualificandosi agli ottavi, persi poi contro la Lazio che vinse la competizione. In quell’anno il Napoli fu condannato alla retrocessione in Serie B (CLICCA QUI PER RIVEDERE GLI HIGHLIGHT DI NAPOLI-PERUGIA 2-1).

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere