Prima Pagina CdS ed. Campania: “Scopriamo Diego”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Martedì 14 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato ai partenopei: “Scopriamo Diego”.

Napoli – Perugia, in diretta dallo Stadio San Paolo alle ore 15:00 su Rai 2, è l’ altra via per l’ Europa. I convocati.

Il nuovo acquisto Demme entrerà in campo nella ripresa: la sfida per gli ottavi di Coppa Italia resta la chance più credibile per una qualificazione in Europa League. Accordo per Ramani: il centrale del Verona a Giugno arriva in azzurro per 12 milioni.

Taglio alto dedicato al centrocampista della Roma. “Tornerà Zaniolo”. Riuscito l’ intervento al crociato e al menisco: stagione finita, ma lui spera ancora negli Europei. La Roma lo riavrà in 4/6 mesi: dubbi sul campo e sulla decisione di farlo giocare con un ginocchio affaticato. Editoriale di G. B.: Il cuore oltre l’ ostacolo.

Juve. Anche Demiral sotto i ferri, pronto Rugani. Il difensore turco verrà operato domani al ginocchio. Sarri rinuncia a nuovi acquisti e rilancia subito l’ ex dell’ Empoli. Il brand è già da top ten. Con Ronaldo il fatturato è salito a 524 milioni. Bene anche la Roma.

Milan e Suso al divorzio.

Inter. Conte fa rumore e aspetta Marotta.

Il Lecce a picco, troppo Parma.

Barça deciso via Valverde.

