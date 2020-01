Prima Pagina Gazzetta dello Sport: “Stoppati”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Giovedì 16 Gennaio 2020.

Prima pagina della Gazzetta dello Sport con il titolo centrale dedicato allo scambio Politano – Spinazzola: “Stoppati“.

Mercato. Inter – Roma che scontro. Clamoroso salta lo scambio Politano Spinazzola? Marotta ha dei dubbi sul terzino e vuole rivedere l’ accordo: solo prestiti senza obblighi di riscatto. La società giallorossa dice no e blocca tutto.

Eriksen. Ci siamo: Ausilio a Londra per chiudere lui e Girod. E Young torna di moda.

Coppa Italia Ottavi. Juve. Sarri senza Ronaldo si diverte con l’ HD. CR7 ha la sinusite: Dybala, che fa doppietta e Hihuain regalano magie. Segna anche Douglas Costa.

Milan. La Spal battuta 3-0, Pioli senza Ibra ritrova il pistolero. Lo svedese resta in panchina, Piatek si risveglia: gol e assist per Castillejo. In rete pure Hernandez.

A Firenze battuta l’ Atalanta nel finale: insulti al tecnico. La Fiorentina passa in 10. Ita Gasp sui tifosi viola.

Stasera alle ore 21:15 l’ ultimo ottavo di finale. Il Parma prova a fare il bis. Roma: scatta l’ ora di Kalinic.

Il primo Quarto di Finale Napoli – Lazio si giocherà Martedì alle 20:45 allo Stadio San Paolo.

Taglio alto pee due notizie.

Ecco Il Virtual coach, l’ allenatore del futuro.

Sabato Meneghin fa 70. “Il migliore di sempre”.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net