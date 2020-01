Per Tonelli alla Samp è questione di ore: il trasferimento sarà a titolo definitivo

Per Lorenzo Tonelli alla Sampdoria è questione di ore: il difensore che non trova spazio a Napoli, in questa finestra di mercato, tornerà in Liguria

Per Lorenzo Tonelli alla Sampdoria è questione di ore: il difensore che non trova spazio a Napoli, in questa finestra di mercato, tornerà in Liguria.

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto della situazione relativa al difensore ex Empoli, il quale tra qualche giorno andrà a Genova.

Il difensore dovrebbe raggiungere Genova a fine mese e si trasferirà alla corte di Claudio Ranieri a titolo definitivo. In questo modo si conclude definitivamente la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Per Lorenzo Tonelli, si tratta di un ritorno nel capoluogo ligure, sponda blucerchiata, dopo aver trascorso una buona parte della scorsa stagione. Il presidente Ferrero e Di Francesco, però, sembravano non vedere il difensore fortemente voluto da Sarri nella sua esperienza napoletana e quindi, lo hanno lasciato in panchina.

Claudio Ranieri, avendo bisogno di migliorare il reparto arretrato ha richiesto esplicitamente il giocatore che è sembrato subito entusiasta nel voler tornare a Genova (nonostante lo scarso, quasi nullo, impiego della seconda parte della passata stagione).

Il difensore ha una bella propensione offensiva e, oltre a fare una ottima fase difensiva, riesce a fare anche qualche gol nell’arco del campionato.

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive