Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Napoli-Fiorentina, inizia il girone di ritorno

La 20° giornata di Serie A significa che si riparte con il girone di ritorno del campionato. Napoli-Fiorentina è la sfida che si giocherà stasera alle ore 20.45 allo stadio San Paolo del capoluogo campano.

La Fiorentina ha iniziato il nuovo anno insieme ad un nuovo tecnico. Beppe Iachini ha preso in mano la squadra dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Con 4 punti in 2 partite i viola risalgono leggermente in classifica a 21 punti. Napoli è l’occasione giusta per continuare la striscia positiva di risultati e risollevare una stagione al di sotto delle aspettative. Complici l’infortunio di Ribery ed il calo di Federico Chiesa, i toscani sono lontani dalla Eurozona a cui puntavano ad inizio campionato.

Gennaro Gattuso proverà a vincere la sua prima partita al San Paolo dopo le due sconfitte interne contro Parma ed Inter. Il Napoli si ritrova con 24 punti all’undicesimo posto. L’Europa League dista 5 punti mentre la Champions ben 11, con Roma e soprattutto Atalanta che continuano a spingere sull’acceleratore. Vincere con la Fiorentina porterebbe i primi 3 punti del 2020, che fino a qui fa registrare solo due partite perse in Serie A.

Ultime dalle sedi e probabili formazioni

NAPOLI: Continua l’emergenza in difesa per gli azzurri. Mancheranno all’appello gli infortunati Mertens, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Malcuit, a cui si aggiunge lo squalificato Mario Rui. Senza pensare che non ci sarà nemmeno Dries Mertens, rientrato dal Belgio ma non ancora al meglio. Schieramento arretrato quasi obbligato, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce e Luperto che affiancherà Manolas. Ci sono anche i nuovi acquisti Demme e Lobotka, ma dovrebbe essere confermato sia il centrocampo che l’attacco della partita contro la Lazio. In porta favorito ancora Ospina a Meret.

4-3-3: Ospina; Hysaj, Manolas, Luperto, Di Lorenzo; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

FIORENTINA: Iachini vuole certezze e conferme dopo le prestazioni con Bologna, SPAL e soprattutto Atalanta in Coppa Italia. Si va verso la conferma dello zoccolo duro, con il dubbio in attacco su chi affiancherà Federico Chiesa. Si giocano un posto Boateng, Vlahovic ed il nuovo acquisto Cutrone.

3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Napoli-Fiorentina: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita verrà trasmessa su DAZN. Si potrà assistere il match grazie al proprio abbonamento all’emittente. Per collegarsi basta possedere una Smart TV, un computer o addirittura un dispositivo mobile come tablet o smartphone.

