Prima Pagina CdS ed. Campania: “Incubo Senza Fine”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Domenica 19 Gennaio 2020.

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato alla situazione delicata del Napoli: “Incubo Senza Fine“.

Il Napoli affonda: Perde 2-0 contro la Fiorentina al San Paolo, è il quarto KO consecutivo in casa. Gattuso: “Inguardabili, chiediamo scusa ai tifosi, al club e alla città”. La squadra esce tra i fischi e decide si andarsene subito in ritiro. Quinta sconfitta casalinga in 10 partite di campionato: era capitato solo due volte, nel 1959 – 60 e nel 1997 – 98. Gol di Chiesa e Vlahovic. E martedì in Coppa Italia cìè di nuovo la Lazio di Inzgaghi. Editoriale di F. de C.: Quei nodi mai sciolti.

Di spalla gli altri anticipi di Campionato. Tripletta di Immobile, travolta la Samp 5-1. Lazio e Ciro una formula da scudetto. Un altro show: Inzaghi centra l’ 11 vittoria di fila e mette sotto pressione Sarri e Conte. In gol anche Caicedo e Bastos. Editoriale di A.D.P.: La Lazio non è l’ intrusa.

Juve. comanda CR7: fantasia e tridente. Romaldo, Higuain e Dybala all’ attacco del Parma alle ore 20:45.

L’ Inter rilancia e prenota Eriksen. A Lecce, ore 15:00, per riprendere la corsa. Il danese a un passo.

Serie B. Juve Stabia da applausi ora può sognare i play – off. Benevento, assalto al Pisa. Esame Pescara per Ventura.

Sci. Un Brignone gigante sulla pista della mamma.

