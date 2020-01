A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Amodio, ex difensore

Ai microfoni di Raffaele Auriemma, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete in onda su Radio Marte, parla l’ex difensore Roberto Amodio. “Capisco il momento che sta attraversando il Napoli che ha perso certezza, fiducia e tranquillità però si sta creando un clima distruttivo intorno a questa squadra. Non arrivano i risultati e la difficoltà sta tutta lì, ma polemizzare non aiuta la squadra a venir fuori da questa situazione. In più, ci sono tanti infortunati e la difesa si trova a giocare con calciatori fuori ruolo”.

Le sue performance per Cavese catturato l’attenzione di diverse squadre di Serie A che hanno portato al suo ritorno in Serie A nella stagione successiva, quando si è unito Avellino . Diventa subito un membro del nucleo squadra per Avellino e ha giocato per loro per 6 stagioni, l’ultima delle quali in Serie B. Nel 1989 il team ha deciso di venderlo. Nel 1990, Amodio restituito Serie A dopo essere stato trasferito a Lecce , allenato dal leggendario Zbigniew Boniek . Ancora una volta si è esibito bene, ma quella stagione Lecce è stato relegato in serie B. Ha giocato la stagione successiva per Lecce in Serie B, e nel 1992 fu trasferito a Taranto.

Dopo una stagione disastrosa la squadra è stata relegata a Serie C1. Nel 1993, è stato trasferito alla squadra della sua città, lato Serie C1 Juve Stabia , dove è stato fatto capitano della squadra. Rimase con la Juve Stabia fino alla stagione 1999. Negli anni successivi ha continuato a giocare in Campania , prima con Avellino di nuovo e poi con Turris , dove ha chiuso la sua carriera professionale nel 2000.

