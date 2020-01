A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Taglieri, giornalista

Ai microfoni di Raffaele Auriemma, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete in onda su Radio Marte, parla il giornalista Angelo Taglieri. “Younes ha un gran mercato c’è il Genoa forte su di lui, ma il ragazzo non vorrebbe andare in Liguria. In Italia ci sono anche Spal e Sassuolo, ma Younes potrebbe tornare in Germania per ritrovare continuità e fiducia.

Il Napoli si è mosso prima di tutti su Amrabat e Rrahmani, il secondo è diventato ufficiale oggi, c’è invece ancora da lavorare su Amrabat anche perchè c’è stato qualche inserimento di altri club su di lui e il Napoli vuole essere certo della volontà precisa del calciatore di vestire la maglia azzurra. Politano vuole vestire la maglia della Roma, ma è un nome ancora spendibile per il Napoli anche perché non sono certo che le due società possano trovare un accordo”.

Queste la parole dell’a.d. dell’Inter Beppe Marotta sulla trattativa bloccata con la Roma: “Politano-Spinazzola? Nel calcio le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Quando si tratta di operazioni da 55 milioni, emolumenti compresi, è giusto che la società analizzi tutte le valutazioni da fare. Con Politano abbiamo parlato, oggi è un nostro giocatore e valuteremo il suo futuro nel migliore dei modi”

