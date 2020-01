De Laurentiis: “Maradona è stato un handicap per il Napoli”

Il presidente del Napoli : “Il problema di questa città è stato aver vinto solo due volte con il più grosso giocatore mai esistito”; De Laurentiis: “Maradona è stato un handicap per il Napoli”.

A poche ore dalla partita di Coppa Italia con la Lazio si tornano ad ascoltare le parole del presidente De Laurentiis.

Il presidente è rimasto in silenzio nell’ultimo periodo in cui il Napoli sta affrontando molte difficoltà e problemi.

Ad onor del vero l’intervista rilasciata al sito della Red Bull, precisamente nel documentario girato in città da Hubertus Jagd, è dell’anno scorso.

Tuttavia in questa intervista De Laurentiis ha colto l’occasione per riflettere sulle difficoltà del Napoli ed in particolare sui motivi per i quali questa squadra non riesca mai ad arrivare al successo

“Il problema di Napoli, che è una città meravigliosa e unica al mondo, è stato non aver mai vinto nel passato. Hanno vinto solo due scudetti nel passato ma solo perché hanno avuto il grande e gravissimo handicap, perché io lo considero un handicap, di aver avuto il più grosso giocatore mai esistito al mondo, Maradona. Invece di un plus è stato un minus, perché è come quando hai la donna più bella del mondo e divorzia da te, ma chi ti può accontentare o cosa puoi trovare intorno? Non abbiamo lavorato molto bene perché dopo Maradona qui a Napoli abbiamo sfornato dei giocatori importanti da Lavezzi a Cavani e Higuain e ora ne abbiamo ancora tanti molto forti in rosa come Mertens e Insigne”.

