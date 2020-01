GDS: “Inzaghi e Immobile, tabù San Paolo”

La GDS definisce tabù il San Paolo per il tecnico e il bomber biancocelesti: a Napoli non hanno mai vinto

La GDS riporta un dato rilevante nella sua edizione odierna alla vigilia di Napoli-Lazio. Simone Inzaghi e Ciro Immobile non hanno mai vinto da avversari allo Stadio San Paolo di Napoli. Un tabù che, in questa stagione iniziata bene e finora ricca di soddisfazioni, i due insieme vogliono provare a sfatare contro un Napoli in seria difficoltà.

Inzaghi a caccia del record personale

Simone Inzaghi si sta confermando un allenatore in gamba, capace di battere davvero chiunque. Anche in trasferta si è preso delle soddisfazioni importanti, riuscendo a battere in trasferta anche Juventus, Milan, Inter, Atalanta e Torino. Nella sua collezione di vittorie negli stadi importanti manca però il Napoli. Al San Paolo non è mai riuscito a vincere da allenatore. Addirittura la prima volta in cui ha battuto il Napoli è stata 10 giorni fa all’Olimpico grazie all’errore di Ospina.

L’allenatore ha presentato la partita di Coppa Italia rimarcando l’importanza della competizione per la Lazio, che detiene il titolo. I capitolini giocheranno il match con la voglia e l’obiettivo di passare il turno.

Ciro vuole la vittoria a casa sua

La Gazzetta dello Sport accomuna l’allenatore e l’attaccante della Lazio per lo stesso motivo. Nemmeno Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A, ha vinto al San Paolo durante la sua carriera. Lui che contro il Napoli e nello stadio della sua città ha già trovato la rete, ora mira al record personale della vittoria esterna.

Ciro e Simone, due uomini con lo stesso destino ed obiettivo. Davanti c’è il Napoli di Gattuso in cerca di riscatto.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere