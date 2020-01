Prima Pagina GdS: “Gattuso ritrova Insigne-Gol”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Mercoledì 22 Gennaio 2020

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport con il titolo centrale dedicato all’ Inter: “Eriksen, Mou non aiuta Conte”.

La maratona di mercato. Il Tottenham resta fermo sul prezzo. Mourinho convoca il danese per la gara di stasera contro il Norwich e torna a pungere il tecnico nerazzurro. L’ Inter prepara il rilancio e punta anche il giovane Chong.

Coppa Italia. Napoli in semifinale. Gattuso ritrova Insigne – Gol. Lazio eliminata. Due espulsi, pali e gol annullati. Immobile fallisce un rigore.Ultima di mercato, gli azzurri piombano su Politano.

Stasera a Torino alle ore 20:45 l’ altra partita in programma. Juve, tocca al Pipita. La Roma con Kalinic.

Taglio alto dedicato a Mbappè: “Mi ispiro a CR7, Icardi Top. Verratti un fenomeno”. Esclusiva intervista della Gazzetta. “Provo a vincere tutto, anche le Olimpiadi con la Francia. Bravo Lukaku per la lotta al razzismo”.

Il Milan pensa al futuro. Nel mirino Dani Olmo.

Taglio basso dedicato allo Sci e alla brutta notizia sull’ infortunio dello sciatore italiano. Paris Shock. SI stava allenando per Kitzbuehel. Si rompe il crociato, stagione finita. “Tornerò più forte”. Svaniscono i sogni di conquistare la Coppa del Mondo. Dominik non potrà mettere gli sci per almeno sei mesi.

Fonte “La Gazzetta dello Sport” Tutto il rosa della vita. Redazione sita in Via A. Rizzoli, 8 – 20132 Milano. Direttore Responsabile: Andrea Monti. Rassegna Stampa fatta dalla Redazione di CasaNapoli.net.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net