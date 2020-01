Prima Pagina CdS:”Politano-Llorente, sì allo scambio”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Giovedì 23 Gennaio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato al Napoli: “Politano – Llorente, sì allo scambio”.

Vicina l’intesa tra i club, l’ esterno si sta convincendo. L’ interista a Napoli con l’ obbligo di riscatto, lo spagnolo alla corte di Conte in prestito con diritto di acquisto: l’ accordo è a un passo. Pressing su Matteo per la firma: la Roma non ha pareggiato l’ offerta.. Editoriale di A.P.: Il futuro nasce a Gennaio. Clicca qui per leggere l’ articolo.

Taglio alto per la Coppa Italia.Juve senza freni, travolta la Roma. Dopo la sconfitta di Riyad contro la Lazio, Sarri e ripartito di corsa, 5 vittorie di fila e 13 gol segnati. Giallorossi demoliti nei primi 45′. Ronaldo, Bentancur e Bonucci chiudono la gara, poi l’ autorete di Buffon, In semifinale la Signora affronterà la vincente di Milan – Toro. Editoriale del direttore Ivan Zazzaroni: Brutto segno per chi insegue.

In Taglio basso: Mihajlovic e Zaytsev, il derby elettorale.

Tennis. Fognini, altra maratona, Berrettini e SInner fuori. Vittoria in cinque set per Fabio. Delusione per Matteo e il baby.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2019. Direttore Ivan Zazzaroni. Rassegna Stampa fatta dalla Redazione di Casanapoli.net.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net