Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Napoli-Juventus, sfida dal fascino immutato della Serie A

La 21° giornata vedrà affrontarsi Napoli e Juventus. Le due squadre scenderanno in campo domenica sera allo Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d’inizio è alle ore 20.45. Dirigerà la gara l’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Fino all’anno scorso match per la lotta scudetto, la sciagurata annata del Napoli vede gli azzurri all’undicesimo posto che rincorrono l’Europa League e non riescono a vincere in casa in campionato dal 19 di ottobre. Sono ben 27 i punti che separano i partenopei dai bianconeri.

La Juventus degli ex Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain torna al San Paolo da prima in classifica e campione d’inverno. Continua il testa a testa con l’Inter, che nelle ultime giornate ha perso terreno e si trova ad inseguire a 4 punti di distanza.

Ultime dalle sedi e probabili formazioni

NAPOLI: Gattuso deve fare i conti ancora con le numerose assenze. Koulibaly e Mertens non recuperano, mentre ritorna in panchina Maksimovic. Assente anche Allan, in viaggio per il Brasile per riabbracciare il suo ultimo figlio, nato nei giorni scorsi. Verso la conferma Demme a centrocampo dopo la buonissima gara in Coppa Italia con la Lazio. Ritorna dal primo minuto Fabian Ruiz e rientra dalla squalifica Mario Rui. Tridente certo in attacco: Callejon-Milik-Insigne.

4-3-3: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

JUVENTUS: Anche Sarri deve fare i conti con l’assenza di Danilo in difesa. Al suo posto si adatterà Cuadrado, che ha già ricoperto quel ruolo in più occasioni. Il centrocampo di classe con Bentancur, Pjanic e Rabiot. Davanti Dybala e Ronaldo, con Higuain pronto ad entrare a partita in corso.

4-3-1-2: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo.

Napoli-Juventus: dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva TV per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere la partita in streaming anche su Sky Go e su Now Tv, utilizzando dispositivi mobili o smart TV.

🖨

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere