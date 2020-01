Prima Pagina CdS ed. Campania: “Sarri batte Sarri”

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Venerd’ 24 Gennaio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania dedicato al ritorno del ex allenatore del Napoli al San Paolo: “Sarri batte Sarri”.

Maurizio torna per la prima volta al San Paolo da avversario. Per ora i numeri della sua Juve migliori di quelli del suo Napoli. Per il tecnico non sarà una partita come le altre: non avrebbe mai voluto lasciare la squadra azzurra. A Torino è appena arrivato ma ha una media punti (2,6) superiore a quella con il Napoli (2,3). La sua ex città divisa tra fischi e amore.

Calciomercato. Politano altro stop, è una partita a tre. L’ attaccante nerazzurro non dice ancora sì al Napoli nonostante l’ accordo tra club: ci sono la Roma e il Siviglia di Monchi.

Eriksen, l’ Inter accellera: 18 milioni più bonus. Il Tottenham pronto a dare l’ ok.

Mertens, offerta da principe: 10 milioni in due anni per andare subito al Monaco.

Milan. Paquetà si chiama fuori. Contro il Brescia, ore 20:45, non vuole giocare: poco sereno. Niente Olmo: andrà al Lipsia.

Moto GP. Dovizioso all’ assalto: “Voglio il Mondiale”.

Di spalla leggiamo del Derby della capitale, mancano 2 giorni. Situazione pesante in casa Roma. Sos Fonseca, Diawara KO rischia 3 mesi. Lesione al menisco per il guineano. Servono due rinforzi: le mani su Villar

Inzagho top c’è Correa con il Mago. La Lazio recupera anche Luis Alberto. E Simone cerca altri due record.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2019. Direttore Ivan Zazzaroni. Rassegna Stampa fatta dalla Redazione di Casanapoli.net.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net