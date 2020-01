CDS: “Un settore del San Paolo riservato alle scuole”

Il CDS riporta il dato: attesi oltre 35000 spettatori. Si punta al record stagionale

L’edizione odierna del CDS analizza i numeri relativi alle presenze che vedrà lo Stadio San Paolo domani sera per la partita tra Napoli e Juventus. Superata certamente quota 35000 presenti (stima tra biglietti venduti ed abbonati), l’Arena di Fuorigrotta potrebbe nelle ultime ore avvicinarsi al massimo registrato per quest’anno.

La partita che ha visto il pubblico più numeroso dell’anno è finora Napoli-Brescia con 45770 spettatori, grazie soprattutto ai prezzi contenuti dei tagliandi. Questa partita ha superato per numero di presenze anche l’euromatch contro il Liverpool, che si è fermato su 38878 paganti.

I bambini riempiranno il San Paolo

In uno stadio che non è più pieno come una volta la SSC Napoli ha deciso di dare spazio al futuro. Dunque la società ha deciso in questa stagione di destinare uno spicchio di impianto alle nuove generazioni. Tanti giovani ragazzi delle scuole e delle scuole calcio di tutta la Campania occuperanno il settore inferiore dei distinti. Ne saranno ben 4500, pronti a spingere il Napoli in quella che è una tra le partite più sentite della stagione. Il San Paolo vedrà inoltre la presenza massiccia dei gruppi organizzati delle curve, che sono ritornati a cantare già in Coppa Italia contro la Lazio.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere