Zoff: “Il Napoli ha morale ma la Juve è favorita”

Dino Zoff parla alla vigilia di Napoli-Juventus

L’ex portiere ed allenatore Dino Zoff ha rilasciato un’intervista al Mattino in cui analizza la prossima partita di Serie A tra Napoli e Juventus. Da calciatore ha militato in entrambe le formazioni e ha giocato ben 30 volte questa gara, che rimane una delle sfide più sentite del campionato italiano.

Juve favorita contro un Napoli motivato

“Dalla Juventus mi aspetto quello che mi aspetterei sempre. È una squadra che vive un gran momento di salute, che sta facendo bene e che arriverà al San Paolo per prendersi i tre punti”.

“I favori del pronostico sono per i bianconeri, inutile nasconderlo, ma la gara vinta contro la Lazio in Coppa Italia ha restituito quantomeno serenità e positività a un ambiente che ne aveva bisogno. La squadra entrerà in campo con più morale e convinzione. A mio parere, se la possono giocare”.

Il ritorno di Sarri al San Paolo: applausi o fischi?

“Lui è l’allenatore degli avversari, ma questa è Napoli-Juventus che già da sola è una partita molto importante. Non so se sia più giusto applaudirne il ritorno o fischiarlo dopo il passaggio in bianconero,ma credo che alla fine i napoletani penseranno alla partita e a fare il tifo per la propria squadra”.

Zoff sulla diatriba Ospina-Meret

“Non ne farei un caso. Gli errori capitano a tutti, anche Ospina ha sbagliato. Da quello che ho visto, Meret si è comportato molto bene in campo in questi mesi tra campionato e Champions, ha un grande talento e il futuro è suo”.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere