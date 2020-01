Napoli-Juventus: le pagelle di CasaNapoli.net

Le pagelle di CasaNapoli.net per Napoli-Juventus

La giornata n° 21 della Serie A ha visto affrontarsi Napoli e Juventus: queste le pagelle di CasaNapoli.net.

Il Napoli di Gattuso arriva con il morale alto dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, che gli ha garantito di raggiungere le semifinali della competizione. Il mister azzurro dovrà ancora fare a meno dei tantissimi infortunati, su tutti Mertens e Koulibaly. Non ci sarà nemmeno Allan, in volo verso il Brasile per conoscere il suo nuovo figlio, nato giovedì scorso. Le curve dell’impianto sportivo saranno piene di tifosi, grazie allo stop dello sciopero del tifo.

E’ tanto atteso invece il ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri, che calpesterà il manto erboso dello Stadio per la prima volta da avversario e soprattutto da rivale bianconero. C’è aria di attesa nel sapere come i tifosi azzurri accoglieranno l’allenatore con cui sono riusciti a sfiorare uno scudetto nella stagione 2017/2018. Lo accompagnerà un altro ex che prenderà posto in panchina, Gonzalo Higuain. L’argentino ha segnato più volte al Napoli da quando ha lasciato l’azzurro per indossare i colori bianconeri.

POTRAI LEGGERE I VOTI ALLA FINE DELLA PARTITA TRA NAPOLI E JUVENTUS

Titolari

dati in aggiornamento

Subentranti

dati in aggiornamento

Napoli-Juventus, le pagelle di Mister Gattuso: voto

dati in aggiornamento

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere