Napoli Primavera: successo esterno per Angelini

Vittoria del Napoli Primavera sul campo del Torino

Il Napoli Primavera vince in trasferta contro il Torino. 1-2 è il risultato per i ragazzi di Giuseppe Angelini, che sbancano lo stadio De Paoli di Chieri e conquistano 3 punti chiave per la salvezza. Parte bene la nuova avventura sulla panchina azzurra del tecnico riminese, che in settimana ha sostituito l’esonerato Roberto Baronio.

La cronaca del match

Il risultato si è deciso tutto nel primo tempo. La sblocca Vrikkis al 19′, che raccoglie di testa un cross di Zedadka e batte il portiere avversario.

Dopo pochi minuti il portiere azzurro Idasiak atterra in area di rigore Gonella. Al 25′ Ibrahimi dal dischetto punisce il Napoli, nonostante il giovane portiere polacco avesse intuito la direzione del pallone.

Al 30′ ci pensa ancora Vrikkis, che riporta gli azzurrini in vantaggio e mette a segno la doppietta personale. Errore in disimpegno della difesa granata che favorisce il Napoli.

Nella ripresa il Torino è pericoloso in più occasioni, ma non riesce a trovare il goal per cambiare il risultato finale.

La situazione in classifica: gli azzurrini possono sperare

Con la vittoria di oggi il Napoli si rilancia in campionato. I ragazzi di Angelini passano infatti a 12 punti in classifica, uno in più del Chievo. I veronesi hanno pareggiato in casa con la Roma e adesso si vedono scavalcare proprio dal Napoli. Il Pescara al terzultimo posto è davanti di sole 3 lunghezze.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere