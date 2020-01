Prima Pagina CdS ed. Campania: “Sarri: Potrei Smettere”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Domenica 26 Gennaio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato al ritorno del ex allenatore del Napoli al San Paolo: “Sarri: Potrei Smettere“.

Sarri torna a Napoli e spiazza tutti, inizio gara ore 20:45. Prima da avversario nella città dove ha spiccato il volo. “Allenare di nuovo gli azzurri? Fra due anni, quando finirà il contratto con la Juve, non so se avrò ancora motivazioni”. C’ é Dybala, Higuain in panchina. Gattuso: “Servirà un’ impresa, loro fanno venire il mal di testa”. Ecco i convocati di Gattuso, clicca qui. Editoriale di A. P.: Il peso delle emozioni. Il DIalogo di A. B.: Riusciremo mai a dimenticarlo? Editoriale di M. De G.: Era una parte della bellezza.

Conte gela l’ Inter e Zhang: “Tanti acquisti? Mica stiamo comprando metà Real”. Editoriale del CdS: Noi che vogliamo un altro calcio.

Roma -Lazio, derby ad alto gradimento. All’ Olimpico Scudetto e Champions in ballo, si parte alle ore 18:00. Stadio esaurito per una sfida che vale di nuovo per il vertice. In mille a Trigoria per sostenere Fonseca e Zaniolo, offeso da uno striscione dei tifosi rivali. Inzaghi con tutti i titolari.

Taglio basso per gli anticipi di ieri. Gasp ne fa sette. Mazzarri sul filo. L’ Atalantatravolge il Torino per 7-0. Fiorentina salvata da Dragowski. Il Bologna mette nei guai la Spal.

Serie B. Pippo padrone. Ventura quarto. Il Benevento vince 2-1 a Cittadella. Salerno in festa: Cosenza KO 2-1. Rimonta Juve Stabia: 1-1 a Pisa.

Sci. Tripletta libera.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2019. Direttore Ivan Zazzaroni. Rassegna Stampa fatta dalla Redazione di Casanapoli.net.

🖨

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net