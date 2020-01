Napoli femminile: vittoria in rimonta con il Cesena e di nuovo primo posto in classifica

Il Napoli femminile vince e si riporta in testa al campionato

Le azzurre del Napoli femminile battono il Cesena e riconquistano il primo posto in classifica di Serie B. Le ragazze di Mister Giuseppe Marino vincono una gara in rimonta dopo essere passate in svantaggio tra le mura amiche dello stadio di Casamarciano.

La cronaca del match

Il Napoli si trova subito sotto al 14′ a causa di un fallo mano di Pavana, che concede alle avversarie il penalty trasformato da Porcarelli. Sono brave le azzurre a rientrare in partita a fine primo tempo. Al minuto 42 è Coda a realizzare la rete dell’1-1.

Nella ripresa a risolvere il match ci pensa la solita Martina Gelmetti, che di testa raccoglie una respinta del portiere avversario su punizione di Nencioni. E’ l’ottava rete per l’attaccante del Napoli. Un goal che ha un peso specifico enorme perché consente alle azzurre di riprendersi il primato in classifica.

Classifica e prossimi impegni

Dopo questa vittoria il Napoli si piazza nuovamente al primo posto. Contribuisce anche la sconfitta del San Marino per 1-0 in casa della Lazio. 27 punti per le sirene partenopee, seguite a 26 da San Marino ed a 25 dalle biancocelesti della Lazio (al LINK la classifica completa della Serie B femminile).

Sarà determinante la prossima partita, che vedrà il Napoli proprio in casa della seconda classificata nello scontro diretto. La Lazio sarà invece impegnata sul campo del Chievo.

