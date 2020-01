Prima Pagina CdS ed. Campania: “Castigato”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Lunedì 27 Gennaio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri di casa nostra: “Castigato”.

Sarri torna a Napoli e perde. Inter solo pari, ma va a -3. Zielinski e Insigne mettono KO la Juve, con il risultato di 2-1, e il vecchio maestro, dando una scossa al vertice. Conte, fermato dal Ninja sul 1-1, non sfrutta l’ occasione. Ma oggi accoglie anche Eriksen. Maurizio: “Abbiamo camminato”. Le parole di Gattuso, clicca qui.

Editoriale del direttore Ivan Zazzaroni: Una stella è caduta dal cielo. Editoriale di A.B.: La scintilla è scoccata.

Taglio basso per la sfida tra le romane: Il derby di paperopoli. Un’ uscita a vuoto di Strakosha favorisce la rete di Dzeko, un clamoroso errore di Pau Lopez facilita il gol di Acerbi: il derby termina 1-1 ma la Roma gioca meglio della Lazio.

Taglio alto per la notizia shock arrivata dagli Stati Uniti: “Addio a Kobe, Mito del basket. Schianto in elicottero: Bryant, 41 anni, è morto con la figlia 13enne e altre sette persone a Los Angeles. Aveva vinto cinque titoli Nba e due ori olimpici. Cordoglio in tutto il mondo.

