CDS: “Ospina-Meret, il rebus di Rino”

Per il CDS adesso sarà complicato decidere chi andrà in porta nella prossima partita

Il Napoli ha due portieri interscambiabili che possono giocare tranquillamente da titolari. Secondo il CDS Rino Gattuso si troverà di nuovo davanti al dilemma su chi schierare titolare contro la Sampdoria.

Il percorso di Ospina e Meret al Napoli

Entrambi i portieri sono arrivati prima dell’inizio dell’era Ancelotti in azzurro. Il progetto della società era quello di avere un giovane portiere titolare (Meret), affiancato da uno più esperto che già conosceva (Karnezis). L’infortunio del giovane portiere friulano nel ritiro di Dimaro 2019 ha costretto però la società azzurra ad intervenire nuovamente sul mercato. In quel momento arrivò il colombiano in prestito dall’Arsenal, riscattato poi quest’anno.

Nella prima stagione a Napoli Ancelotti è andato avanti con la strategia del turnover, includendo anche i portieri in questo programma. Il Napoli ha dunque visto giocare tutti e tre gli estremi difensori nel corso dell’anno, anche se poi con il passare del tempo Meret ha scavalcato le gerarchie e conquistato la porta azzurra.

Il dubbio di Gattuso secondo il Corriere dello Sport

Gennaro Gattuso si sta schiarendo le idee sulle gerarchie. Partito con Meret, ha preferito Ospina nelle partite successive per le sue abilità di giocare palla con i piedi. Tutti e due i portieri hanno commesso degli errori ed allo stesso tempo sono stati fondamentali nelle ultime due partite (Lazio e Juventus). Adesso l’allenatore dovrà decidere chi mandare in campo lunedì prossimo a Marassi.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere