Le sconfitte di Lazio e Juve,

sono state oggetto di discussione a TMW Radio, durante Maracanà, da parte dell’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli che si è espresso anche su altri temi del momento.

Ricordiamo che Mirabelli è calabrese di Rende ed ha avuto un più o meno ruolo nel calcio agonistico come calciatore prima e come dirigente successivamente.

Tra i ruoli ricoperti vi è anche quello di osservatore dell’Empoli, squadra che tanti ottimi giocatori ha sfornato nel panorama calcistico italiano.

Dopo incarichi alla Ternana, all’Inter, al Sunderland in Premier League, Mirabelli è tornato in Italia per assumere il ruolo di Direttore Sportivo e responsabile dell’area tecnica del Milan. Esonerato poi nel 2018.

“La Juve, quando perde, lo fa poche volte. E fa notizia. Non è una vittoria casuale quella del Napoli, visto che ha fatto fuori dalla Coppa Italia la Lazio, un’altra grande squadra”.

“I miracoli non si possono fare, bisogna a dare Gattuso il tempo di lavorare .E piano piano arriveranno i risultati. Napoli è esigente e vorrebbe tutto e subito, ma il Napoli ora è sulla strada giusta. Spero Gattuso abbia il tempo di dimostrare tutto il suo valore”.

Mirabelli ritiene che sia cominciata a Napoli l’era Gattuso: “Alla fine è in ritardo in campionato, non credo che possa tornare nell’Europa più importante. Il brutto avvio e le altre situazioni hanno fatto sì che avesse un gap così importante. Può nascere una nuova era con Gattuso. Possono nascere storie importanti”.

Ci ha sorpreso anche ascoltare, a latere dell’intervento a TMW, un’altra dichiarazione dell’ex D.S. milanista:”Il Napoli ha messo in squadra un calciatore che io ho sempre sognato portare al Milan…Matteo Politano”.

Speriamo che le parole di Massimiliano Mirabelli possano davvero essere foriere di grandi momenti da vivere con la gioia nel cuore per la nostra squadra azzura.

🖨

Speaker presso radio libere napoletane negli anni 70/80: Radio Sud 95, Radio Marte. Redattore presso forzazzurri (fine anno 2019).