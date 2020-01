Sportmediaset: “Estensione del contratto per Gattuso”

Secondo Sportmediaset il Napoli pensa a Gattuso come tecnico della nuova era

Sportmediaset riporta la notizia oggi secondo la quale Gennaro Gattuso prolungherà il suo contratto con il Napoli anche per la prossima stagione. L’allenatore avrebbe convinto il Presidente De Laurentiis con le ultime prestazioni e soprattutto con le vittorie contro Lazio e Juventus.

Rino oltre il ruolo di traghettatore

Svanirebbe così l’idea iniziale di Gattuso scelto come traghettatore fino alla fine della stagione. Infatti il Napoli aveva scelto il tecnico calabrese inizialmente in via provvisoria, con un eventuale cammino futuro insieme in caso di raggiungimento della Champions League. E’ evidente che la squadra stia iniziando a seguire l’allenatore in campo ed applicare i suoi dettami.

Non si può dimenticare nemmeno il contributo mentale che Ringhio sta riuscendo a dare alla sua rosa.

Il mercato è più di un indizio

Anche gli acquisti nella sessione di gennaio fanno pensare al fatto che si andrà avanti insieme. Rino ha fortemente voluto Demme e Politano, calciatori che hanno caratteristiche ideali rispetto al tipo di gioco che il tecnico ex Milan vuole proporre sul rettangolo di gioco. Questo fa protendere molto verso quella che sarà la scelta della società di Aurelio De Laurentiis per il futuro.

