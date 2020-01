Prima Pagina CdS ed. Campania: “Preso Bulldozer”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Giovedì 30 Gennaio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato al mercato del Napoli: “Preso Bulldozer“.

Napoli, rivoluzione continua. Acquistato anche Petagna ma per la prossima stagione. L’ attaccante della Spal oggi a Roma per le visite: !6,5 milioni più 3 di bonus. Mertens vuole restare, salta Rodriguez. Clicca qui per l’ articolo sul nuovo acquisto del Napoli.

Protesta dei tifosi. Biglietti a 70 euro per vedere Messi. Per la gara con il Barça del 25 Febbraio aumentati i prezzi: Contro il Liverpool la curva costava 40 euro.

E in Coppa Italia a Gattuso tocca l’ Inter di Conte. Battuta la Fiorentina con il risultato di 2-1: in gol Candreva e Barella. Esordio per Eriksen.

Taglio basso per il Milan rigenerato. Zlatan vuol dire fiducia. Il mental coach spiega i segreti della rinascita. Editoriale di I.C.: Li indefinibile Ibra.

La Yamaha scarica Vale: “Io continuo a correre”, queste le parole di Rossi.

Tennis: Super Thiem, Nadal a casa. Impresa dell’ austriaco in 4 set. Zverev prima semifinale Slam, della carriera: Wawrinka ko.

Una maratona da dividere in 4. Il 29 marzo a Roma si potrà correre anche a staffetta scomponendo la gara in frazioni.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net