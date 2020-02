Tuttosport: “La cura Gattuso alla prova Samp”

Tuttosport vede la sfida tra Sampdoria e Napoli come il banco di prova della cura Gattuso

L’edizione odierna di Tuttosport definisce la partita tra Sampdoria e Napoli come il banco di prova della cura iniziata da Gennaro Gattuso. Gli azzurri andranno in trasferta a Genova dopo le due vittorie interne contro Lazio e Juventus e con il morale alle stelle. Ad attendere però il Napoli c’è una squadra in difficoltà che sta tentando in tutti i modi possibili di scacciare via lo spettro della retrocessione.

Ringhio ritrova tanti uomini fondamentali, anche se quasi tutti partiranno dalla panchina. Infatti recuperano Maksimovic, Koulibaly e Mertens, ma dei tre forse solo il serbo giocherà titolare al fianco di Manolas. Fabian Ruiz va invece verso l’esclusione a causa della febbre, mentre Allan e Politano potrebbero essere convocati anche se non al meglio della condizione.

Gattuso verso la conferma

L’allenatore sta avendo la conferma che il suo lavoro sta pagando. Le prestazioni contro Lazio e Juve, condite da due vittorie e certezze sul gioco, non possono far altro che ben sperare. Il Napoli, come riporta il quotidiano sportivo di Torino, cerca il tris contro la Samp. Un tris che cancellerebbe anche quello subito in casa lo scorso anno, quel 3-0 che iniziò a minare le certezze di Carlo Ancelotti.

