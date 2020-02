Prima pagina CdS edizione Campania: “RINATO”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Domenica 2 Febbraio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri di casa nostra e in particolare ad Insigne: “RINATO“.

Lorenzo Insigne è tornato a fare l’ artista. La stima di Gattuso lo ha trasformato. Inventa, diverte, trascina, è insostituibile. In gol con Lazio e Juve: ha riacceso Napoli. E domani sera la Samp per vedere l’ Europa. Clicca qui per la conferenza stampa pre partita di Gattuso.

Milan senza Ibra. Contro il Verona: c’è Rebic con Leao.

Gli Anticipi di ieri. Bologna -Brescia 2-1. Cagliari – Parma 2-2. Sassuolo . Roma 4-2. Crollo Roma, Sassuolo show. De Zerbi batte Fonseca (4-2). Il Bologna sale, Cagliari delude.

Mischia Scudetto. Sarri sfida la Viola: “Juve, basta errori”. Inter a Udine con Eriksen, Handanovic ko. Lazio, Ciro aspetta la Spal per sognare. Editoriale di A.D.P.: Le coppe sono decisive.

Ecco Criscito. la bandiera che non molla. Il capitano: “Rimasto per aiutare il Genoa nella lotta salvezza”.

Serie B. Ore 21:00 . record al Vigorito. Benevento – Salernitana, appuntamento con la A. In 13.000 per il derby. Inzaghi cerca la sedicesima vittoria in 22 partite. Ventura sogna il colpo con Gondo e Djuric.

Lutto per l’ ex presidente del Perugia. Morto Gaucci, l’ ultimo dei vulanici.

