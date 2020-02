Il Mattino: “Insigne 2.0, un vero capitano”

Il Mattino celebra Lorenzo Insigne

L’edizione odierna del Mattino elogia il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il calciatore è uno dei più in forma dell’era Gattuso e si sta dimostrando determinante sia sotto porta che nel rapporto con i compagni di squadra.

I numeri

Da quando è arrivato Gennaro Gattuso ed è ritornato ad occupare una zona più avanzata del campo, Lorenzo Insigne ha ripreso a giocare diversamente. Giocate, goal e squadra in mano. Ha messo a segno una doppietta in Coppa Italia con il Perugia e nella stessa competizione ha siglato anche la rete che è valsa il passaggio del turno contro i campioni in carica della Lazio. In Serie A sta facendo la differenza sul fronte d’attacco. Basta pensare che i due goal nella partita con la Juventus portano la sua firma: uno lo ha segnato direttamente mentre l’altro lo ha propiziato con una conclusione respinta verso il solo Zielinski.

Anche ieri sera a Genova la sua presenza è stata determinante. Fatalità oppure no, un altro suo tiro ribattuto diventa un assist per Diego Demme, capace di battere in porta e riportare in vantaggio i suoi.

Il quotidiano campano scrive di lui:

“Il fatto che sia così operativo e iperattivo, quasi non fa più notizia. Da un mese a questa parte si è perso il conto dei recuperi difensivi della sua metà campo. Già, perché oramai il Lorenzo 2.0 non è più solo quello dei guizzi e delle giocate utili al limite dell’area avversaria. Argento vivo e pericolo costante”.

🖨

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere