CDS i calciatori più pagati: Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Tra gli allenatori il più povero Antonio Conte

CDS i calciatori più pagati.

Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono attualmente i calciatori più bravi al mondo, i più cercati, i meglio pagati.

Ci troviamo dinnanzi a due colossi del calcio, che hanno raggiunto l’apice delle loro carriere con sacrificio e con allenamenti continui ed asfissianti.

Ronaldo si sottopone a sedute di crioterapia per mantenere integro il fisico, nonostante l’età non sia più quella di un ragazzino,

e Messi ha dovuto sudare le cosiddette 7 camicie per raggiungere livelli così alti essendo piccolo di statura, ma con un baricentro adatto a fare della velocità la sua arma migliore (Maradona aveva lo stesso baricentro, ndr.).

I due sono anche i meglio pagati: Messi con un contratto di 111 milioni di euro, firmato con il Barcellona, equivalenti a 8,3 milioni di euro lordi al mese; Ronaldo con un contratto di 108 milioni di euro, firmato con la Juventus, equivalenti a 4,5 milioni di euro lordi al mese.

Ronaldo è meglio messo in quanto in Italia c’è un regime di tassazione per gli emolumenti a giocatori stranieri, più agevole.

Dopo gli assi ecco gli altri loro colleghi che sono stati individuati dal Corriere dello Sport nella edizione odierna, quali migliori percettori di emolumenti rispetto alla massa di calciatori al mondo:

Neymar 3 milioni al mese;

Griezmann e Luis Suarez 2,9 milioni al mese;

Bale ed Hazard 2,5 milioni al mese;

Mbappe’ 2 milioni al mese;

De Gea 1,76 milioni al mese;

Lewandowski e Coutinho 1, 66 milioni al mese;

Ozile De Bruyne 1,64 milioni al mese;

Higuain 1,09 milioni al mese;

Dybala 1,06 milioni al mese.

Tra gli allenatori vi è Simeone con 3, 6 milioni al mese, Mourinho e Klopp 1,46 milioni al mese, Zidane 1,4 milioni al mese ed infine il più povero tra gli allenatori, si fa per dire, Antonio Conte con 1,38 milioni al mese.

