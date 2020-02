Inter-Napoli sarà vietata ai residenti in Campania, anche se possessori di Tessera del Tifoso. Da lunedì partiranno i rimborsi

La partita di coppa Italia Inter-Napoli sarà vietata ai residenti in Campania, anche se possessori di Tessera del Tifoso: da lunedì inizieranno i rimborsi per chi aveva già acquistato il tagliando

La partita di coppa Italia Inter-Napoli sarà vietata ai residenti in Campania, anche se possessori di Tessera del Tifoso: da lunedì inizieranno i rimborsi per chi aveva già acquistato il tagliando

E’ prevista per mercoledì la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, ma a San Siro il Napoli non potrà contare sui suoi sostenitori. E’ stata infatti vietata la vendita dei biglietti ai tifosi provenienti da Napoli, anche se in possesso di Tessera del Tifoso.

L’edizione odierna di Repubblica spiega i motivi della decisione del Casms. Alla base ci sarebbero i rapporti tesi tra le due tifoserie. Infatti si sono spesso registrati episodi di violenza quando le due squadre si sono sfidate. Ma la situazione è degenerata dopo gli scontri del 26 dicembre 2018, quando perse la vita Daniele Belardinelli. Dunque dopo quella tragica fatalità, il comitato per la sicurezza per le manifestazioni sportive ha deciso di applicare la massima allerta per questa partita, impedendo, quindi, ai residenti in Campania di non poter viaggiare in direzione Milano.

Per coloro che avevano già acquistato i tagliandi della gara è previsto il rimborso a partire da lunedì.

🖨

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive