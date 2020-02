Prima Pagina CdS ed. Campania: “Napoli si Accende”

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Venerdì 7 Febbraio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato alla vendita dei biglietti per il big match di Champions: “Napoli si Accende“.

Tutti in fila per Messi: Venduti in poche ore oltre 25.000 biglietti. Code infinite dall’ alba: la Città si scalda per la sfida del 25 Febbraio contro il Barcellona. E domani arriva il Lecce: rimonata Champions con 40.000 tifosi. Torna Koulibaly, Politano parte titolare.

Roma fantasma il Bologna vola. Altro crollo: All’ Olimpico finisce 2-3. Sinisa sorprende Fonseca con il lampo di Orsolini e Barrow (2 gol). Giallorossi fischiati: secondo ko consecutivo. Lite Kolarov – tifosi. Espulso Cristante.

Juve, Cristiano sale sul palco. Dopo Georgina a Sanremo stasera a Verona tocca a CR7: caccia al gol nella decima gara di fila.

Oggi Fiorentina – Atalanta. Arbitri e Var Iachini punge: C’è troppa discrezionalità. L’ allenatore della viola usa toni pacati ma puntualizza: “Se ci sono delle regole vanno applicate per tutti”. Le polemiche dalle parti di Firenze continuano ancora. Editoriale di A. B.: Più forza a chi decide.

Serie B. Provedel segna di testa Juve Stabia. pari al 95°.

