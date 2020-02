Inter-Napoli, Carlo Alvino annuncia che da lunedì partiranno i rimborsi dei biglietti

Il giornalista ha anticipato che dal 10 febbraio Listicket darà il via ai rimborsi per i tifosi residenti in Campania

Continua a far discutere Inter-Napoli. La semifinale di andata di Coppa Italia si giocherà mercoledì 12 febbraio alle 20:45. Tuttavia, ancor prima del confronto, fioccano le polemiche per la decisione repentina presa dal CASMS.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e la Prefettura di Milano hanno comunicato il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi azzurri residenti in Campania.

Nel comunicato ufficiale si legge che la decisione è stata presa per “tutelare la sicurezza pubblica”. Dunque, affinché si possa garantire il regolare svolgimento del match, le istituzioni hanno preferito adottare questa misura preventiva.

In queste ultime ore, il quotidiano La Repubblica ha fatto un po’ di chiarezza. La testata giornalistica romana ha spiegato che il CASMS ha agito in questo modo perché ha tenuto conto delle tensioni emerse di recente tra le due tifoserie.

In particolare, si vuole evitare che si ripeta quanto accaduto in occasione di Inter-Napoli del 26 dicembre 2018. In quella circostanza, purtroppo, perse tragicamente la vita Daniele Belardinelli.

Ad ogni modo, tutti coloro che avevano già comprato il biglietto, per fortuna non perderanno il denaro speso. Infatti Carlo Alvino, noto giornalista di Tv Luna, ha comunicato che da lunedì 10 febbraio partiranno i rimborsi.

Carlo Alvino su Inter-Napoli: “Lunedì Listicket avvia le pratiche di rimborso”

Sul suo profilo Twitter, Carlo Alvino ha voluto tranquillizzare i tifosi partenopei che avevano comprato il ticket per Inter-Napoli di Coppa Italia.

Il giornalista, infatti, ha annunciato che a partire da domani, 10 febbraio, Listicket avvierà tutte le pratiche necessarie per procedere con i rimborsi. L’operazione riguarda i sostenitori azzurri residenti in Campania.

Il cronista di Tv Luna ha ricordato anche che, invece, la vendita resta libera e aperta per tutti coloro che risiedono al di fuori della Campania. Anche se sono sprovvisti della tessera del tifoso.

La presa di posizione del CASMS ha generato polemiche proprio per la tempistica con cui si è verificata. Proprio Alvino aveva sottolineato che il provvedimento andava preso e comunicato con largo anticipo.

Quest’atteggiamento, infatti, non fa altro che danneggiare i tifosi. Ma purtroppo sembra che ormai al calcio italiano non interessino più di tanto le esigenze dei supporter di tutte le squadre.

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net