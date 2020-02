Radio Marte – Palmeri: “Giua ieri ha preso una decisione inconcepibile”

Le dichiarazioni di Tancredi Palmeri live a Radio Marte

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista. Ritorna sull’arbitraggio di Giua, che ieri pomeriggio ha condizionato il match non fischiando un fallo in area di rigore su Milik. Il Lecce è poi riuscito a portarsi in vantaggio e vincere il match. Secondo Palmeri la decisione del direttore di gara è stata inconcepibile, soprattutto qualora il VAR gli avesse comunicato che il contatto sull’attaccante polacco era realmente falloso. In quel caso la decisione dell’arbitro non solo è errata, ma va in contrasto anche con il protocollo del regolamento in uso.

Parlando invece di classifica, il giornalista conferma la previsione della vittoria finale del campionato da parte della Juventus. Nonostante il percorso entusiasmante di Lazio ed Inter, per Palmeri i bianconeri alla fine riusciranno a spuntarla sugli avversari.

Le parole in diretta alla radio napoletana

“Giua ieri ha preso una decisione inconcepibile. Non sapevo e non potevo credere che Giua avesse arbitrato anche Juve-Genoa e invece è proprio così. In quel match, il Var poteva anche non chiedere all’arbitro di andare al monitor, ieri invece avrebbe potuto. Se il Var gli ha detto che era rigore, Giua ha violato il protocollo non andando al monitor, ma non ne abbiamo la certezza. Milik può anche accentuare il tuffo, ma ciò non giustifica Giua perché il contatto c’è.

Credo ancora che la Juventus vincerà lo scudetto perché ha ancora tutti gli scontri diretti in casa, ma è avvincente questo campionato”.

